Zingaretti | «Via sede Pd dal Nazareno ne voglio una nuova con la libreria»

Zingaretti : "Sbaraccare via del Nazareno - voglio nuova sede per il Pd' - : Il segretario dei Dem: "Vorrei co-working per ragazzi e ragazze e una libreria al piano terra". Poi aggiunge: "Tav si farà perché il vero capo del governo è Salvini. Non so se l'esecutivo tiene, ...

Valle del Sacco - via alle bonifiche : Costa e Zingaretti firmano il protocollo d’intesa. Finanziamenti per 53 - 6 milioni di euro : La bonifica della Valle del Sacco può (ri)partire. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, hanno sottoscritto stamane un protocollo d’intesa che anticipa un finanziamento di 53,6 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area in provincia di Frosinone, da anni fortemente contaminata a causa degli sversamenti illegali nel fiume Sacco, cui si aggiungono interramenti sospetti di rifiuti. ...

I renziani dopo la sconfitta contro Zingaretti : "Matteo non si può archiviare" Se è per questo - nemmeno Tiziano

Torino crocevia politico. Di Maio : fondamentale investire. Zingaretti : visiterò la Tav : Per il ministro dello Sviluppo «l'investimento su questo fondo è s trategico per la nostra economia, per la nostra conoscenza e per far restare qui i giovani». Il vicepremier pentastellato dice di ...

Via i popcorn - Zingaretti riparte da Tav e ambiente : per le europee dialogo con i Verdi - idea Cucchi candidata all'Europarlamento : ... sì alla Tav, tema diventato ormai simbolo anche delle divisioni nel governo gialloverde, tema che è esempio di tutti i cantieri da sbloccare per far ripartire gli investimenti e dunque l'economia ...

Il Pd in mano a Nicola Zingaretti. Via i popcorn - si parte da Tav e ambiente : Basta con l'opposizione dei popcorn, per richiamare alla mente l'immagine evocata da Matteo Renzi quando è nato il Governo gialloverde. Via ad un Pd che esce dalla sua 'torre d'avorio' e comincia a incontrare periodicamente il sindacato, le associazioni, le realtà della società civile, attraverso dei forum tematici istituiti ad hoc ed affiancati ai dipartimenti del partito. Indicato ieri segretario dal 70 per cento di un ...

Pd - Zingaretti : “Renzi controlla gruppi? Conosco solo quelli dem”. E i suoi : “Lealtà”. Ma i renziani : “Non si può archiviare” : Dopo la larga vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del Partito democratico, si apre al Nazareno una nuova fase, un anno dopo la disfatta delle Politiche dello scorso anno. O almeno, questo sarebbe l’obiettivo del neo segretario e dei suoi fedelissimi, convinti che sia necessario ‘voltare pagina’ rispetto alla stagione renziana. Eppure, dato che alle ultime elezioni a imporre i candidati nelle liste dem fu proprio ...

Ostia - Zingaretti contro Suburra : 'Basta raccontare devianze - ci sono esperienze meravigliose' : ... controllo e libertà del territorio, ma questo lo fanno le procure e le forze dell'ordine, mentre le istituzioni devono seminare e dimostrare che legalità è futuro, economia, sapere e scienza e, in ...

Zingaretti : no serie tv su devianza giovanile - trasmettere buone esperienze : Roma – “Non capisco perche’ si parla tanto e si fanno addirittura i serial tv sulla devianza giovanile, e non si accendono mai i riflettori su esperienze meravigliose come quelle dell’Ipab Asilo Savoia”. “E’ importante questa inaugurazione in particolare perche’ siamo a Ostia. Dobbiamo continuare a dare dei segnali, non e’ possibile che questa parte bellissima di Roma arrivi alle cronache ...

Pd pronti via. Zingaretti - Giacchetti e Martina in corsa per la segreteria. Appoggio a Calenda : Si è svolta oggi a Roma la convenzione nazionale in vista delle primarie del 3 marzo. Ratificato il risultato del primo round del congresso dem, quello fra gli iscritti