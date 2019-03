Venezia, incidente barchino: un morto

Un uomo ènella Laguna di, a causa di un violento scontro delche pilotava contro una "briccola",uno dei pali che segnano i canali delle acque lagunari. L'si è verificato nella zona di San Marco in Boccalama,isola sommersa situata nella parte centro-meridionale della Laguna.(Di domenica 10 marzo 2019)

