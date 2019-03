Venezia | barchino finisce contro “briccola” | un morto nella Laguna

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) A causa di un violento stra ununa “briccola”, uno dei pali che segnano i canali, un uomo èdi. L’incidente si è verificatozona di San Marco in Boccalama, isola sommersaparte centro-meridionale dellaL'articolo“briccola”, unMeteo Web.

leggoit : Venezia, barchino contro un 'palo segnalatico': un morto in Laguna - gzornetta : sono chiusa in casa con le tonsille grandi come due mandarini e comunque sono riuscita a sentire del rondò venezian… - gzornetta : @Venice_Carnival: sono chiusa in casa con le tonsille grandi come due mandarini ma sento distintamente un barchino… -