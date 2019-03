TV | RAI5 | a “Wild Italy” protagonista il più grande predatore delle foreste europee

TV - RAI5 : a “Wild Italy” protagonisti i predatori : Dai più piccoli predatori come la puzzola e la martora, passando per la volpe, fino ai signori della foresta come la lince e l’orso. Sono gli animali protagonisti del nuovo episodio della serie in prima visione “Wild Italy” dedicata ai predatori, in onda domenica 17 febbraio alle 21.15 su RAI5. Attraverso sequenze riprese da sofisticati apparecchi fotografici, l’episodio mostra i furtivi spostamenti del gatto selvatico, inavvicinabile ...