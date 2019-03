Tav,Giorgetti:stop solo con voto Camere

"Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare", dice il sottosegretario della Legasu Rai3. "La procedura di gara prevede che per 6 mesi non ci siano obblighi per le parti. Poi bisogna vedere il negoziato" con Ue e Francia e in caso di modifiche "si andrebbe in Parlamento". "Siamo convinti che l'opera sfrondata delle parti non utili sia nell'interesse del Paese",spiega, e spera che il decreto sblocca cantieri liberi tante altre opere. "Mai parlato di crisi,siamo una forza responsabile".(Di domenica 10 marzo 2019)

