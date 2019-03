Taurianova | abusa di un ragazzo con lieve infermità | 53enne in manette

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Ieri è stato arrestato un uomo di 53 anni di Cittanova con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzino di 16 anni conparziale. Sembra che l'uomo abbia attirato la sua vittima con la scusa di aiutarlo in casa durante una sera dell'estate scorsa basandosi sul rapporto di fiducia che ilnutriva nei suoi confronti, e abbiato di lui costringendolo ad atti sessuali contro la sua volontà. Ora è in attesa di giudizio nel carcere di Reggio Calabria, Arghillà.Violenta undi 16 anni: inLa vicenda, svoltasi durante una serata della scorsa estate, vede come protagonista un uomo di 53 anni della provincia di Reggio Calabria, che dopo aver attirato la sua vittima, un ragazzino di appena 16 anni con unadisabilità, con la scusa di farsi aiutare a portare in casa delle bevande, avrebbe poi costretto il giovane a subire ...