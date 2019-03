Sci alpino | Slalom Kranjska Gora | Ramon Zenhaeusern vince dopo una rimonta pazzesca

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : seconda manche dalle 12 - 30 - Moelgg si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : Manfred Moelgg ringiovanisce ed è secondo dopo la prima manche! : dopo aver vinto ieri in gigante, Henrik Kristoffersen ha tutta l’intenzione di ripetersi anche in Slalom. A Kranjska Gora il norvegese comanda al termine della prima manche, chiusa con il tempo di 51.07. Kristoffersen ha sfruttato al meglio il pettorale numero due, che gli ha permesso di trovare una Podkoren ancora accettabile e senza i tanti segni che si sono venuti a creare dopo i primi passaggi degli atleti. Proprio per questo motivo è ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : che bravo Moelgg! E' secondo alle spalle di Kristoffersen! Fuori Vinatzer e Maurberger

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : che bravo Moelgg! E' secondo alle spalle di Kristoffersen!

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 marzo : Wierer e Vittozzi si giocano tanto. Attesa per short track e Sci alpino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 10 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata conclusiva del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : Gross - Moelgg e Razzoli cercano il colpo di coda. Attesa per Vinatzer

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Oggi si disputerà lo Slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la vittoria in gigante, Henrik Kristoffersen cercherà di ripetersi anche tra i pali stretti, ma nuovamente si accenderà il solito duello con Marcel Hirshcer. L’austriaco è rimasto giù dal podio ieri, chiudendo solamente al sesto posto, un risultato che non può soddisfare assolutamente il leader della classifica generale di ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani 10 marzo alle ore 9.30 (prima manche) e alle ore 12.30 (seconda manche) si disputerà lo Slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi slovene prepariamoci a goderci un grande spettacolo con tutti i più forti interpreti dei rapid gates desiderosi di centrale il bersaglio grosso. Siamo reduci dal gigante, una prova che per Marcel Hirscher è stato quello del risultato finale più gradito. ...

Sci alpino – A Kristoffersen il gigante di Kranjska Gora : Hirscher si aggiudica la Coppa del Mondo : Hirscher si aggiudica la Coppa del Mondo per l’ottavo anno di fila, a Kristoffersen il gigante di Kranjska Gora Doppietta norvegese nel gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci. La vittoria è andata al norvegese Henrik Kristoffersen, che ha confermato il primo posto di metà gara imponendosi con il tempo complessivo di 2’26”63. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale Rasmus Windingstad, che ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : Kristoffersen maestoso vincitore - Hirscher rinvia la festa : Henrik Kristoffersen ha vinto il Gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Il 24enne norvegese aveva timbrato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda è riuscito a controllare la situazione, ottenendo così il secondo successo stagionale nel massimo circuito itinerante. Il Campione del Mondo sta attraversando un eccezionale momento di forma e ha meritato ampiamente di salire sul gradino più alto ...

