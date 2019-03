optimaitalia

(Di domenica 10 marzo 2019)inilout registrato al Pala Alpitour diieri sera. La tournée per la presentazione dell'album Playlist ha avuto inizio ufficiale dail 9 marzo e fa tappa a, Mandela Forum, stasera, domenica 10 marzo 2019.La tournée dinei palazzetti dello sport proseguirà poi verso Napoli (14 marzo) e Casalecchio di Reno (16 marzo). Il 22 marzo,sarà inalla Kioene Arena di Padova e il 29 marzo al PalaGeorge di Montichiari (BS). L'ultimo degli eventi di marzo è in programma per il giorno 30 al Mediolanum Forum di Assago (Milano).La disponibilità dei biglietti è estremamente limitata e alla data odierna risultano disponibili solo ticket per i concerti di Padova e Montichiari. Esauriti i posti per le date di, Napoli, Casalecchio di Reno ed Assago, non più disponibili né su TicketOne.it né nei punti vendita ...

OptiMagazine : Salmo in concerto a Firenze, un altro sold out dopo il debutto a Torino: info utili e scaletta… - LaRepubblicaXL : Le foto di Alessandro Bosio al concerto di Salmo a Torino. - Cereal_Killer78 : RT @simondritt: Salmo che dichiara di essere gobbo durante il concerto. A posto così -