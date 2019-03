Precipita aereo ad Addis Abeba | muore anche l’assessore siciliano Tusa

ilfogliettone

(Di domenica 10 marzo 2019) E' arrivata la conferma ufficiale da parte della Farnesina sulla presenza fra le otto vittime italiane dell'incidenteche ha fattore l'Ethipian in Etiopia dell'assessore regionaleai Beni Culturali e alla Identità siciliana" Sebastiano Tura, diretto in Kenya per una missione per una conferenza Unesco. "E' una tragedia terribile, alla quale non riesco ancora a credere: rimango ammutolito", ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Sebastiano, nato a Palermo nel 1952, lascia la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo.si era laureato in lettere con tesi in Paletnologia presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel 1975.Consegue il Diploma di perfezionamento in archeologia orientale con tesi in paletnologia presso l'Università di Roma "La Sapienza" ed è idoneo ...

repubblica : ?? #Etiopia, precipita aereo con 157 persone a bordo. In lista dei passeggeri anche 8 italiani - repubblica : ???? Precipita aereo #EthiopianAirlines, governo Kenya conferma: 8 italiani morti - matteosalvinimi : Dolore e preghiera per tutte le vittime della tragedia aerea in Africa, siamo vicini ai famigliari e lo saremo anch… -