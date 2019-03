Espulsione Gattuso | Ringhio potrebbe salvarsi dalla squalifica nel derby | i dettagli

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Rinoattende con ansia la decisione del giudice sportivo in merito alla possibileper ildopo l’in Chievo-Milan Rinoè stato espulso ieri durante la gara tra il Chievo Verona ed il suo Milan, vinta per 2-1 tra le polemiche arbitrali sollevate dai veronesi. Momenti di tensione anche durante la partita, conche è stato espulso a seguito di un battibecco con Meggiorini chiarito poi nel post-partita. Adesso c’è attesa per la decisione del giudice sportivo in merito allacheessere comminata al tecnico rossonero, il quale rischia di saltare ilcontro l’Inter.peròcavarsela con una semplice ammonizione con multa e diffida in vista di altri comportamenti simili. Martedì il giorno della verità, il Milan ha bisogno del suo condottiero in panchina.L'articolo...

LukeFenek : RT @RangerC17: Dopo l'espulsione di Gattuso, Abate e Pepe Reina hanno praticamente ricoperto il suo ruolo, a dimostrazione di come il grupp… - F7derico : RT @russ_mario1: @giovannibene Anzi mancano diversi cartellini per il Chievo, ed un espulsione inventata a Gattuso - SimoNobilini : Tutto pensavamo di poter vivere, in #ChievoMilan. Non, però, una partita al fianco di Rino #Gattuso… 60’ post espu… -