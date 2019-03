Chi ha completato il Triplete? : L’Inter festeggia 111 anni di Storia, e per celebrare i Nerazzurri nella storia solo sette squadre e otto allenatori hanno conquistato il ‘triplete’ in passato.L’Inter festeggia oggi 111 anni di Storia, e per celebrare i Nerazzurri passiamo in rassegna le squadre che sono riuscite a conquistare Campionato, coppa nazionale e UEFA Champions League nella stessa stagione.L’Inter è l’unica squadra italiana ad ...

Chi ha completato il Triplete? : *Vincitori anche della Supercoppa UEFA **Vincitori anche della Supercoppa UEFA & Coppa del Mondo per club FIFA • Cinque squadre si sono aggiudicate la Coppa UEFA/UEFA Europa League nella stessa ...

Il Chip di uno smartphone ha completato la Sinfonia incompiuta di Shubert : L'Intelligenza artificiale ha completato gli ultimi due movimenti della celeberrima Sinfonia No. 8 di Schubert, conosciuta come “The Unfinished Symphony” – la Sinfonia incompiuta. Rimasta incompleta per 197 anni, nonostante i numerosi tentativi di musicisti e compositori, la storia della Sinfonia incompiuta resta uno dei più intriganti e affascinanti misteri della musica di tutti i tempi. L'Intelligenza Artificiale messa in campo da Huawei ...

