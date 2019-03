Venditti | Ho rischiato di morire per un pezzo di carne di traverso

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) L'8 marzo non è solo il giorno della festa delle donne. Ma anche quello del compleanno di Antonello, che quest'anno lo ha reso uno splendido 70enne. Ricorrenza celebrata con un grande concerto al Palazzo dello Sport di Roma, dove migliaia di fans del popolare cantautore si sono dati appuntamento per godere ancora una volta della vitalità e della poesia dell'autore di canzoni indimenticabili della musica leggera italiana come "Notte prima degli esami", "Sotto il segno dei pesci" e "Benvenuti in paradiso".Prima dell'inizio dello spettacolo,ha fatto una confessione choc. "È una serata bellissima - ha detto - ma hodi non esserci". Il pubblico, improvvisamente, ha trattenuto il respiro. "Ieri sera stavo per, undinon scendeva giù e il nostro maestro delle luci Max Tommasino mi ha salvato con la manovra di Heimlich. Ora ho dolore al costato ma ...

