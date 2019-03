Tav | ora è scontro sui bandi M5s vuole impegno politico da parte della Lega

Tav - ora è scontro sui bandi. M5s vuole impegno politico Lega : Una soluzione tecnica "e' a portata di mano" ma "serve una volonta' politica", ha sottolineato Luigi Di Maio invitando di nuovo Matteo Salvini al tavolo per trovare una intesa sulla Tav ed evocando anche una prova di forza nel Consiglio dei ministri, per arrivare ad un atto che blocchi i bandi di gara sulla Torino-Lione. La tesi e' che lui e il premier Giuseppe Conte, "attraverso un percorso scevro da posizione idelogiche", siano su una linea ...

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

Tav - ancora tensione nel governo. Di Maio 'Interdetto da Lega che mette in discussione il governo' : 'Come sapete abbiano convocato questa conferenza stampa per parlare del tema che mi ha lasciato interdetto, del fatto che non noi,m a la Lega abbia messo in discussione il governo Legandolo al tema ...

Tav - si allontana la crisi di governo Conte lavora alla soluzione. Eccola : Si vede la luce in fondo al tunnel. E non è il tunnel della Tav Torino-Lione. All'indomani della giornata più difficile per il governo M5S-Lega, quando la parola crisi è stata utilizzata non come improbabile rumor ma come ipotesi concreta, fonti qualificate... Segui su affaritaliani.it

Tav - la Francia a Telt ora pubblichi i bandi per gli appalti da 2 - 3 miliardi : Il Consiglio di amministrazione di Telt, la società incaricata di realizzare la nuova linea ferroviaria della Torino-Lione, resta convocato per lunedì e in quella sede i rappresentanti francesi ...

Ora il governo litiga davvero sulla Tav : Uno dei cantieri della linea ferroviaria che dovrebbero collegare Torino e Lione (foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images) L’alleanza di governo Lega-5 stelle è a un bivio e si rischia la crisi di governo. Per davvero, questa volta. I due azionisti di maggioranza dell’esecutivo gialloverde hanno idee opposte sul Tav, il treno ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino e Lione, e al momento non riescono a trovare un compromesso. ...

Tav - Di Maio : “Di Maio : “Salvini minaccia crisi? Irresponsabile”. E Castaldo : “Noi azionisti di maggioranza del governo” : “Salvini minaccia la crisi sul Tav? Sono sbalordito, abbiamo solo chiesto la ridiscussione integrale dell’opera, come previsto dal contratto. E cosa fa il leader della Lega? minaccia pure di far cadere il governo? Irresponsabile“. A rivendicarlo è stato Luigi Di Maio, al termine dell’assemblea congiunta con i parlamentari M5s, dopo che il ministro dell’Interno, per la prima volta, non aveva escluso di chiudere ...

[Il caso] Alla fine il premier Conte si schiera contro la Tav . "Non l'avrei mai fatta e alla fine decido io". Ma ancora non ha deciso : Il pasticcio è servito Subito dopo, la notte scorsa, è iniziato un percorso di razionalità politica dove in effetti "si è registrato un stallo di posizioni opposte e contrarie tra Lega e Movimento". ...

Conte su Tav : siamo allo stallo - ma ora ho forti dubbi su opera : Ma la decisione - ribadisce il premier - è politica. Conte ammette che al tavolo dei decisori politici di ieri sono emersi orientamenti politici contrapposti, ma esclude con veemenza il rischio di ...

Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

Tav : dopo il vertice non è stato ancora trovato un accordo tra Di Maio e Salvini : Continua la discussione tra i vertici del governo sulla realizzazione in Val di Susa della TAV, il treno ad alta velocità che collegherebbe Torino e Lione attraversando le Alpi occidentali. In campagna elettorale Grillo, Di Maio e gli altri attivisti del Movimento avevano promesso una dura battaglia contro il progetto voluto dall'UE, mentre la compagine di centro-destra e Salvini hanno sempre avallato il lavoro. Ad oggi Salvini aveva dichiarato ...

Tav - scontro tra Lega e M5s sui bandi. Di Maio scrive ai suoi : "Ancora nessun accordo" : È guerra sui bandi per la Tav tra M5s e Lega. I pentastellati spingono per bloccarli e vorrebbero farlo già oggi, 6 marzo, in Consiglio dei ministri. I loro propositi però si trovano di fronte al muro della Lega, pronta a opporsi fino alla fine. La conferma dei bandi per il Carroccio, infatti, resta un passaggio fondamentale per la realizzazione della Torino Lione. Il premier Giuseppe Conte in queste ore sta valutando tutte ...

