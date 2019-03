Tav | cos' è la clausola di dissolvenza

Cosa ci aspetTavamo dai ragazzi del TedxYouth - e cosa abbiamo avuto - : ... nonostante la dislessia, ha confessato di aver imparato una disciplina sportiva tra le più affascinanti al mondo: l'arrampicata sugli specchi. abbiamo così capito quanto piccoli siamo di fronte alla ...

'Sulla Tav nessuno vince o perde' - così Salvini - . Opposizioni all'attacco : Roma, 9 mar., askanews, - 'Non c'è nessuno che vince o che perde, la Lega governa perché vincano gli italiani'. Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando la vicenda ...

Cosa dice la lettera del premier Conte che blocca la Tav : Il premier chiede di "astenersi da attività" che vincolino lo Stato, senza però perdere i fondi Ue. "I gruppi di potere non ci condizionano". La società risponde: "La pubblicazione relativa ai lavori principali è stata fermata, ma un nuovo rinvio oltre il mese di marzo comporterebbe la riduzione dei 300 milioni di fondi Ue".Continua a leggere

Tav - Di Stefano (M5s) : “Rinvio bandi? Bene - senza alcun costo”. Poi : “Scontro con Lega? Solo mediatico” : “La nostra battaglia è di ridiscutere integralmente l’opera. Grazie all’interlocuzione del presidente Conte abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi di 6 mesi senza alcun costo“. Lo afferma il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano a margine del Villaggio Rousseau di Milano. “Non ci sono penalità sul fatto che si rinviano i bandi, come aveva già sostenuto l’analisi costi-Benefici del gruppo del Mit”, spiega Di Stefano ...

Bandi sulla Tav : cosa può succedere ora? Tempi - clausole e rischi che corre l’Italia : Un ulteriore ritardo potrebbe far perdere all’Italia i finanziamenti della Ue: Bruxelles è chiamata a decidere entro il 31 marzo. Ma per l’addio definitivo alla Torino - Lione è necessario un voto del parlamento

Telt e i bandi sulla Tav : che cosa sono. I tempi - le clausole - i rischi per l'Italia : Entro lunedì 11 marzo il consiglio di amministrazione della Telt, la società paritaria italo-francese incaricata di realizzare la Torino Lione, è chiamato a dare il via libera ai bandi per lavori di ...

Tav - Laura Castelli : "Bandi di gara rinviati di 6 mesi". Il dettaglio rivelatore : cosa c'è dietro : Nel caos Tav emergono dettagli sconcertanti di ora in ora. La sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, grillina, precisa come il rinvio dei bandi di gara previsti per lunedì comunicato da Palazzo Chigi alla società italo-francese Telt, incaricata dei lavori della Torino-Lione, sia di 6 mesi. "Ab

Chi è Marco Ponti - il professore dell’analisi costi-benefici Tav. Il cv : Chi è Marco Ponti, il professore dell’analisi costi-benefici Tav. Il cv È scoppiato un vero e proprio caso intorno alla figura di Marco Ponti; l’ingegnere che ha redatto l’analisi costi-benefici commissionata dal ministro Toninelli, in cui si boccia la Tav, ha una società che invece promuove la Tav in un’analisi simile realizzata su iniziativa della Commissione Europea. Marco Ponti: l’analisi pro Tav della TRT Ben sei dipendenti ...

Bandi sulla Tav : che cosa sono. I tempi - le clausole - i rischi per l'Italia : Entro lunedì 11 marzo il consiglio di amministrazione della Telt, la società paritaria italo-francese incaricata di realizzare la Torino Lione, dovrà dare il via libera ai Bandi per lavori di un ...

Bandi sulla Tav : che cosa sono. I tempi - le clausole e i rischi che corre l’Italia : Un ulteriore ritardo potrebbe far perdere all’Italia i finanziamenti della Ue: Bruxelles è chiamata a decidere entro il 31 marzo. Ma per l’addio definitivo alla Torino - Lione è necessario un voto del parlamento

'Il no alla Tav è una battaglia identitaria del M5S' - così Roberto Fico - : Napoli, 9 mar., askanews, - Il 'no' alla Tav Torino-Lione 'non è un atto ideologico', ma una 'battaglia identitaria' del Movimento 5 Stelle e per questo motivo, 'comprendo bene la durezza' dello ...

L’analisi costi benefici Tav Torino Lione è una supercazzola della politica : L’analisi costi benefici Tav Torino Lione è una supercazzola della politica La costruzione della ferrovia con tratta Torino-Lione ha da molto tempo perso qualsiasi significato logico o razionale. Del progetto, nato nel 1991 con il governo Amato, erano grandi fan Prodi e Berlusconi, assieme ad altri 16 governi di sinistra, centro e destra. Ha il respiro del Grande Romanzo Italiano, la TAV. Ormai negli anni ha assunto un’aura mistica tanto che ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : è vero che sul Tav cambia tutto per mini-Tav e nuova analisi costi-benefici? : E’ vero che sul Tav cambia tutto perché adesso arrivano il mini-Tav e la nuova analisi costi-benefici? E’ vero che la Corte di Appello di Bologna ha dimezzato la pena a un assassino per l’attenuante della “tempesta emotiva”? E’ vero che i sindacalisti non hanno nessun privilegio pensionistico? E’ vero che il governo dei barbari e il ministro leghista Marco Bussetti hanno cancellato la storia ...

Caos Tav - si rischia la rottura. Scenario terribile : cosa temono i grillini : Dunque il governo è forse nel momento più critico del suo mandato e la parola 'crisi' aleggia sopra la cronaca dei fatti e in qualche dichiarazione, tipo il sottosegretario Buffagni,. Perciò, pur con ...