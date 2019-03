Tav | compromesso Salvini-Di Maio | lettera di Palazzo Chigi per bandi con «clausole di

Tav - il compromesso del governo che potrebbe evitare la crisi : Il premier Giuseppe Conte sta mettendo tutte le sue competenze di avvocato per tentare di uscire dall’impasse sulla Tav. Tra le ipotesi al vaglio dei suoi consulenti giuridici c’è quella di un Dpcm, quello che è solitamente un atto di indirizzo. Destinatario, in questo caso, il Cda di Telt, chiamato lunedì alle 11 a decidere sui bandi da 2,3 miliardi di euro per il tunnel di base...

Tav - si lavora al compromesso Spunta la 'dissolvenza' dei bandi : Una delle possibili vie di uscita tecniche dall'impasse sulla Torino-Lione l'ha indicata il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri: appellarsi alla "clausola della 'dissolvenza' prevista dal diritto francese"...

Il compromesso sulla Tav che potrebbe salvare il governo : Una delle possibili vie di uscita tecniche dall'impasse sulla Tav l'ha indicata il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri: appellarsi alla "clausola della 'dissolvenza' prevista dal diritto francese" che permette la "revoca" dei bandi Telt, in scadenza lunedì, "in qualsiasi momento". Il leghista ne ha parlato oggi in radio, dopo averla avanzata come proposta durante il vertice notturno di mercoledì. Stando a quanto riferito da fonti ...

Tav - i grillini minacciano di far saltare il governo - Buffagni : 'Non cerco compromesso' : Il governo si sta spaccando sulla questione Tav, un tema centrale ma che vede i grillini e i leghisti su due posizioni nettamente contrastanti. I 5 Stelle minacciano di far salvare il governo se l'opera verrà realizzata, "Non mi occupo di cercare un compromesso" ha dichiarato Stefano Buffagni (M5S), segretario agli Affari regionali ad Agorà. Il rischio che possa saltare tutto da un momento all'altro è molto alto. Tav, alcuni grillini pronti a ...

Conte lavora al compromesso Il governo prepara la mini-Tav : Non perdere i finanziamenti comunitari, evitare il referendum (consultazione delicata che potrebbe ricadere sotto elezioni europee) o un difficile passaggio parlamentare e non dare un pessimo segnale agli investitori internazionali che, come ha fatto notare qualche giorno fa il ministro dell'Economia Giovanni Tria, potrebbero spaventarsi per il dietrofront dell'Italia sulle grandi opere.

Tav : Salvini - con M5s troveremo un compromesso anche su questo : "Vogliono farci litigare in tutti i modi con i Cinque Stelle ma non ci riescono". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Giulianova. "Sono otto mesi di governo, abbiamo fatto un accordo tra due soggetti diversi, storie diverse, ma abbiamo fatto un patto: se io do la parola, la mia parola vale più di tutti i sondaggi messi insieme", ha aggiunto. "Certo, ogni tanto qualcuno dice che l'Italia non ha bisogno di Tav e nuove ...

Tav/ Il compromesso a tappe per non far litigare Lega e M5s : Fare marcia indietro totale sulla Tav sarebbe molto costoso per il Governo, anche politicamente. Una soluzione di compromesso sarebbe possibile

Tav - si viaggia verso il compromesso : forte riduzione del progetto : L'ipotesi è quella di realizzare la Tav Torino-Lione con un minore impatto ambientale e una drastica riduzione delle spese. Un compromesso che porterebbe ad un risparmio stimato in un miliardo e mezzo ...

Conte : "Via al reddito di cittadinanza - puniremo furbi. Sulla Tav un compromesso non è sul Tavolo" : Cosa può fare l'Italia? E gli equilibri con la Francia? "La nostra politica esclude qualsiasi pretesa egemonica o neocolonialista ed è caratterizzata da un approccio inclusivo. Credo sarebbe ...

Sulla Tav non c'è un progetto di compromesso sul Tavolo - dice Conte alla Stampa : Intesa sul decretone, risolti i nodi tra Lega e M5s. Il Consiglio dei minsitri darà oggi il via libera al provvedimento 'clou' del governo gialloverde. A parlarne è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga intervista a La Stampa appena tornato dall'Africa in cui affronta tutti i temi, dai programmi di governo, ai temi internazionali, alla recessione.