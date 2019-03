Tav | c' è rinvio dei bandi

Tav. Si va verso il rinvio dei bandi. Non partiranno lunedì : Interviene Palazzo Chigi sulla Tav. “Si va verso il rinvio dei bandi. Non partiranno lunedì“. E’ quanto puntualizzano fonti governative

Tav - lettera del governo a Telt. Palazzo Chigi : si va verso il rinvio dei bandi : Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione, ha ricevuto una lettera da parte del governo italiano. La conferma arriva dal portavoce della società che non è entrato nel merito della comunicazione. «I contenuti sono riservati», ha spiegato. Palazzo Chigi precisa che i bandi sulla Tav non partiranno lunedì, ma che si va v...

L'ennesimo rinvio della Tav per salvare la faccia ai grillini : ...'se bisogna andare a casa perché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io non vedo il problema'- suonano in modo diverso le parole di un altro sottosegretario grillino quello all'Economia. ...

Tav - vertice flop e rinvio. Conte : 'Decisione venerdì' : Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi benefici. Domani sera alle 8,30, riunione con i tecnici a oltranza. Credo una scelta entro venerdì'.

Tav - ancora un rinvio al vertice di Palazzo Chigi. Conte : decisione politica venerdì : "Oggi è stata la prima riunione politica in cui abbiamo iniziato preliminarmente a esaminare l'analisi costi-benefici. Ci aggiorneremo già domani, con una riunione convocata alle 20.30, e andremo ...

Tav - Governo spaccato suTorino-Lione. Unica strada il rinvio : Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto", ha affermato il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire intervenendo sulla questione. Per Le Maire la Tav è un progetto "simbolico ...

Tav : ancora scintille nonostante rinvio. Salvini : va fatta. Toninelli : non è fra priorità : Appena 24 ore dopo la decisione votata dalla maggioranza di ridiscutere il Tav, tornano le scintille tra Lega e Cinquestelle. Salvini: 'non c'è alcun blocco ma solo una revisione del progetto', spiega;...