Taglio vitalizi in Sicilia? Il presidente dell’ARS Miccichè annuncia | “Non farò come

Ars - Miccichè : no al Taglio dei vitalizi come alla Camera : Miccichè: “Disponibile al taglio dei vitalizi ma non come alla Camera”. “Se all’Assemblea Regionale Siciliana non va bene mi sfiducino pure”

Vitalizi - in Sicilia è scontro. Musumeci non impugna la legge sul Taglio. Pd e FI : “Ricalcolo assegno? Vergognoso” : Toccherà alla conferenza Stato-Regioni trovare una soluzione sulla vicenda dei Vitalizi. Come previsto dalla legge di bilancio, infatti, alle regioni che non tagliano l’assegno agli ex consiglieri verranno tagliati i trasferimenti. Tradotto: meno soldi dallo Stato centrale alle Regioni che non adeguano i Vitalizi secondo il metodo di calcolo contributivo. Le legge dà tempo ai Consigli regionali fino al 31 marzo per applicare il ...

Roberto Fico annuncia : “Risparmieremo 150 milioni con il Taglio vitalizi da Gennaio” : Il taglio dei vitalizi parlamentari è ormai effettivo dal primo gennaio 2019. E a ricordarlo ci pensa il presidente della Camera, Roberto Fico Tra i principali promotori dell’iniziativa che è stata approvata dalla presidenza di Montecitorio negli scorsi mesi. “Da ieri – scrive Fico su Facebook – è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i vitalizi. Il provvedimento è entrato in vigore subito dopo la sua ...

Roberto Fico : “In vigore il Taglio dei vitalizi - la Camera risparmierà 150 milioni in 3 anni” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda con un post su Facebook che da ieri è in vigore il taglio dei vitalizi ai parlamentari e parla delle minori spese di Montecitorio: "La Camera dei deputati risparmierà 44 milioni di euro all'anno, circa 130 milioni di euro per il prossimo triennio. In realtà nei prossimi tre anni risparmieremo in totale 150 milioni di euro".Continua a leggere