Pga tour | Francesco Molinari sale al terzo posto

Golf - Pga tour 2019 : Francesco Molinari sale al 3° dopo dopo due giri dell’Arnold Palmer Invitational : Buone notizie dall’Arnold Palmer Invitational, torneo di Golf del circuito PGA Tour: dopo due giri Francesco Molinari sale in terza posizione, guadagnandone cinque, anche se il duo di testa appare lontano. L’italiano deve dividere l’ultimo gradino del podio virtuale con altri cinque colleghi. In testa, dopo due giri, con 135 colpi (-9) troviamo l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Keegan Bradley, mentre, come ...

Pga tour : Francesco Molinari ottima partenza e hole in one : Roma, 8 mar., askanews, - Francesco Molinari grande protagonista nel primo giro dell'Arnold Palmer Invitational, che ha concluso all'ottavo posto con 69, -3, colpi dopo aver realizzato una ...

Golf - Pga tour 2019 : Francesco Molinari ottavo dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational - in testa Rafa Cabrera Bello : Il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, sul par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Orlando, si conclude con la presa della testa di un ottimo Rafa Cabrera Bello: lo spagnolo, che non si vedeva ai piani alti da un po’ di tempo, chiude le prime 18 buche in 65 colpi, precedendo l’americano Keegan Bradley, secondo a -5. Al terzo posto, oltre agli uomini di casa Phil Mickelson, Bubba Watson, Billy Horschel e Patrick Rodgers, ...

Pga tour : Francesco Molinari buca in uno nel Palmer invitational : Roma, 7 mar., askanews, - Ottimo avvio di Francesco Molinari nell'Arnold Palmer invitational, dove ha concluso il giro iniziale in 69, -3, colpi occupando le prime posizioni nella graduatoria ...

Golf - Pga tour : Francesco Molinari all’Arnold Palmer Invitational - forfait Tiger Woods : Francesco Molinari torna in campo all’Arnold Palmer Invitational: a Orlando in campo sei dei primi dieci giocatori del ranking mondiale. forfait di Tiger Woods Francesco Molinari torna in campo nell’Arnold Palmer Invitational (7-10 marzo), il torneo del PGA Tour dedicato al grande campione americano scomparso nel 2016, che avrà luogo al Bay Hill Club & Lodge di Orlando in Florida. Difende il titolo Rory McIlroy, numero sei ...

Golf - Pga tour 2019 : Francesco Molinari di nuovo in gara all’Arnold Palmer Invitational con buona parte dei migliori : Il PGA Tour arriva a un punto della stagione in cui incontra un pezzo importante della sua storia: l’Arnold Palmer Invitational. Nato nel 1966 come Florida Open, il torneo ha poi assunto tutta una serie di diverse denominazioni fino ad arrivare all’attuale, che viene dal nome di colui che vinse questo torneo nel 1971 e che, fino alla morte avvenuta nel 2016, ha posseduto il Bay Hill Club and Lodge, il luogo dove l’evento si ...

Golf - su regole Pga tour striglia i big : ANSA, - ROMA, 05 MAR - "Le nuove regole hanno già fornito esiti positivi e i professionisti devono esprimere le loro opinioni in maniera più costruttiva". Il commissario del PGA Tour, Jay Monahan, ...

Golf - Pga tour 2019 : Keith Mitchell non trema e conquista il The Honda Classic : Grazie ad un solido ultimo round Keith Mitchell agguanta la prima posizione della leaderboard conquistando il titolo del The Honda Classic (montepremi 6,8 milioni di dollari). L’americano chiude la kermesse del PGA Tour con un giro da -3, raggiungendo il punteggio complessivo di -9 (271 colpi), mostrando un buon feeling con il percorso par 70 del PGA National Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti). Mitchell la spunta conservando ...

Golf - Pga tour 2019 : Wyndham Clark in testa all’Honda Classic dopo il terzo giro - diversi giocatori in lotta per il successo : Restano soltanto diciotto buche alla conclusione dell’Honda Classic 2019, torneo valido per il PGA Tour di Golf in corso presso il PGA National (Champion) di Palm Beach Gardens, in Florida (Stati Uniti). Al comando della classifica provvisoria si è portato lo statunitense Wyndham Clark, che ha chiuso il proprio giro in 67 colpi per uno score complessivo di -7, realizzando sei birdie e tre bogey nella terza giornata. Il 25enne del Colorado, ...

Golf - Pga tour 2019 : all’Honda Classic Sungjae Im balza al comando in coppia con Keith Mitchell : All’Honda Classic in corso di svolgimento in Florida, e valido per il PGA Tour 2019, sono due gli uomini al comando dopo il secondo giro: il giovane sudcoreano Sungjae Im e l’americano Keith Mitchell, entrambi autori di ottimi secondi giri. Entrambi si trovano con un complessivo -6, che consente loro di precedere Lucas Glover, che ieri era secondo ed ora si trova a quota -5. E’ però il gruppo in quarta posizione ad essere ...

Golf - Pga tour 2019 : Jhonattan Vegas davanti a Ernie Els e altri tre nel primo giro dell’Honda Classic : Dopo il primo giro dell’Honda Classic, a Palm Beach, il trentaquattrenne venezuelano Jhonattan Vegas, già vincitore di tre tornei del PGA Tour in passato, è al comando con un giro in -6 sul par 70 del percorso posto in Florida. Vegas, primo venezuelano a giocare la Presidents Cup nel 2017, cerca il suo settimo successo complessivo, dal momento che oltre al tris nel PGA Tour ha fatto suoi altri tre tornei validi per altri circuiti. Al ...

Golf - Pga tour 2019 : Justin Thomas e Brooks Koepka alla guida del campo partenti dell’Honda Classic : Il PGA Tour torna in scena questa settimana, e lo fa nel sud della Florida, a Palm Beach, con l’Honda Classic, un torneo nato nel 1972 e che tra i suoi vincitori annovera Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mark Calcavecchia, Vijay Singh, Matt Kuchar, Padraig Harrington e Rory McIlroy. L’anno scorso vinse Justin Thomas, ed è proprio il venticinquenne di Louisville che guida il field di quest’anno per difendere il titolo. Sono in gara ...