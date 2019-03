NBA | torna Klay Thompson e si vede | 9 11 da tre | 39 punti | Nuggets travolti dagli Warriors

NBA - Milwaukee-Indiana 117-98 : troppi Antetokounmpo e Middleton - i Bucks tornano a vincere : Se il peggior momento della tua regular season sono due sconfitte consecutive, allora stai avendo una grande regular season. E i Milwaukee Bucks di sicuro corrispondono a questo profilo, tornando al ...

NBA - Gordon Hayward è tornato : dopo i 30 contro gli Warriors - canestro della vittoria sui Kings [VIDEO] : Se Gordon Hayward proseguirà nella crescita mostrata nelle ultime settimane, saranno guai per le avversarie dei Celtics ad Est Gordon Hayward sembra essere tornato sui suoi livelli ‘pre-infortunio’. I tifosi dei Celtics faranno i dovuti scongiuri, ma due indizi sembrano fare una prova. Nelle ultime due gare di Boston, la guardia ex Jazz ha dato sfoggio di tutte le sue immense qualità. Dapprima contro gli Warriors ha giocato una ...

NBA - gli Houston Rockets sono tornati a far paura a tutti : ... ritrovando la sadica ferocia a cui ci ha abituato in questi anni: chiedere a Kelly Olynyk per informazioni " fa tutta la differenza del mondo, per una squadra che si è dovuta aggrappare in tutto e ...

NBA - risultati della notte : canestro decisivo per Leonard - Boston torna a vincere : Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 119-117 I Toronto Raptors non sono ancora pronti a lasciar perdere la corsa al primo posto nella Eastern Conference. O almeno è quello che suggerisce il livello ...

Risultati NBA : LeBron torna alla vittoria - ko per Celtics e Warriors : Risultati NBA, prestazione sottotono per gli Warriors sorpresi da Miami, si riprendono invece i Lakers dopo il momento no Risultati NBA, nottata ricca di gare negli States, con diversi spunti davvero interessanti. Partiamo con l’analizzare la vittoria dei Bucks, al termine di un incontro ad alto punteggio terminato 141-140 contro Sacramento. Ben 4 giocatori hanno scollinato sopra i 20 punti tra i Bucks, tra questi non figura il greco ...

NBA – Karl-Anthony Towns torna in campo dopo l’incidente d’auto : “avevo il 5% di possibilità di salvarmi” : Karl-Anthony Towns torna in campo dopo l’incidente d’auto che gli ha fatto saltare la sfida contro i Knicks: il centro dei Timberwolves si dice felice di non aver riportato conseguenze Karl-Anthony Towns non aveva mai saltato una gara in carriera prima dell’assenza contro i Knicks, dovuta a ‘cause di forza maggiore’. Il cestista è stato coinvolto in un incidente d’auto mentre si dirigeva in aeroporto per viaggiare alla volta di New York. ...

NBA - dopo Embiid fa crac il ginocchio di Marjanovic : torna la maledizione dei Sixers? : L'ultima immagine che i tifosi dei Sixers volevano vedere in questo momento: il loro nuovo centro " di riserva, ma promosso in quintetto stante l'assenza momentanea di Joel Embiid " uscire dal campo ...

NBA - DeMar DeRozan torna a Toronto da avversario : 'Sogno la standing ovation' : Lo scorso 12 febbraio, con l'All-Star Game ormai alle porte e uno spogliatoio da svuotare a Memphis, molti dei giocatori degli Spurs guardavano lo smartphone calcolando tempi e coincidenze per ...

NBA – Wade conferma l’addio : “mi ritiro a fine stagione. Non ero nemmeno sicuro di tornare ma…” : Dwyane Wade conferma il suo ritiro a fine stagione: il cestista dei Miami Heat non cambia idea, al termine di questa stagione dirà addio al basket Domenica notte Dwyane Wade parteciperà all’ultimo All-Star Game della sua carriera. Il cestista degli Heat ha ricevuto, insieme a Dirk Nowitzki, un invito ufficiale per prendere parte all’ultima ‘Notte delle stelle’ in carriera, non avendo ricevuto abbastanza voti per ...

NBA - All-Star Weekend : Team USA torna al successo nel Rising Stars Challenge : Il migliore tra i 'Resto del mondo' è Ben Simmons, che chiude con una prova sontuosa da 28 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, a cui si aggiungono i 21 del finlandese Lauri Markkanen. Ad eccezione di Cedi ...

NBA All-Star Weekend - Rising Stars : Team USA torna a vincere - Kyle Kuzma votato MVP : Per un giocatore che non si fa problemi a prendersi tutti i tiri che vuole nella squadra di LeBron James, figuratevi cosa può essere un contesto come quello del Rising Stars del venerdì all'All-Star ...

NBA : Westbrook devastante ma non basta contro New Orleans - i Knicks tornano al successo : Russell Westbrook continua a fare la storia. La stella degli Oklahoma City Thunder realizza 44 punti e l'11esima tripla-doppia consecutiva. Eppure Okc cade a New Orleans 131-122. I Pelicans perdono ...

NBA - i risultati della notte : super Westbrook - ma perde OKC. New York torna al successo : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 Spesso le partite dal pronostico scontato alla fine sono quelle che riservano le sorprese più inattese. E così New Orleans, travolta in casa nell'...

NBA - Isaiah Thomas è tornato e avverte il resto della lega : "State attenti" : Allo stesso tempo ho tutta la fiducia del mondo nel nostro coaching staff: sono qui per aiutare questo gruppo, questa squadra, non voglio certo pestare i piedi a nessuno". Anche perché i Nuggets sono ...