Motomondiale | Gp Qatar Pole per Vinales davanti a dovizioso

Motomondiale : è di Vinales prima pole in Motogp. Disastro Rossi in Qatar : E' di Maverick Vinales su Yamaha la prima pole position stagionale della Motogp. In Qatar, lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo ...

Motomondiale in salita per Valentino Rossi - fuori dalla Q2 del Gp Qatar : Entrambi gli ex campioni del mondo - Lorenzo è anche caduto - hanno mancato l'approdo alla Q2, che invece è riuscito alle Honda di Crutchlow e Nakajima . fuori anche Pecco Bagnaia con la Ducati.

Motomondiale - GP Qatar 2019 : il programma delle qualifiche di oggi. Come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : Il primo weekend del Motomondiale 2019 a Losail (Qatar) entra definitivamente nel vivo con il sabato dedicato a terza sessione di libere e qualifiche nelle tre classi. Il programma si apre questa mattina alle ore 11.25 con le FP3 di Moto3 e si chiuderà nel tardo pomeriggio odierno alle 18.25 con il Q2 della MotoGP. Dopo un lungo inverno di test è finalmente giunto il momento di svelare le proprie carte, infatti a partire da oggi pomeriggio la ...

Motomondiale : Gp Qatar. Marquez vola nel venerdì di prove libere : Marc Marquez vola nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar. Il campione del mondo, nel suo time attack con le gomme morbide

Motomondiale : Gp Qatar. piloti pronti e carichi per la prima del 2019 : Mancano ormai meno di 24 ore al via della stagione 2019 della MotoGP, con il venerdì di prove libere del Gran Premio del Qatar sulla pista di Losail

Il Motomondiale 2019 parte dal Qatar : gli orari in TV : Il Motomondiale 2019 riparte dal Circuito di Losail, con il GP del Qatar in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) da oggi, giovedì 7, a domenica 10 marzo. Sfida aperta al dominatore Marc Marquez in MotoGP, con i sei italiani Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia […] L'articolo Il Motomondiale 2019 parte dal Qatar: gli orari in TV sembra essere il primo su ...

Motogp - in Qatar la prima gara del Motomondiale 2019 : Sette piloti pronti a darsi battaglia sin dal primo atto del Motomondiale 2019. Domenica 10 marzo sul circuito di Losail in...