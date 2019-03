Moto3 | GP Qatar 2019 | risultato qualifiche Aron Canet conquista la pole position davanti

Moto3 – Canet fa centro in Qatar - Dalla Porta lo tallona : tempi e classifica delle prime qualifiche di stagione : Canet in pole position in Moto3, Dalla Porta secondo: i tempi e la classifica delle qualifiche della classe 125 Aron Canet (Ktm) ha conquistato la pole position Moto3 del Gp del Qatar, prima tappa della stagione 2019 del Motomondiale. Con il tempo di 2’05”883 lo spagnolo precede di 197 millesimi l’italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda). La prima fila è completata dal giapponese Kaito Toba (Honda). Quinto Niccolò ...

Moto3 – Terminata le FP3 in Qatar : Perez al comando - la Q2 rimane invariata : Perez davanti a tutti: lo spagnolo comanda le terze libere del Gp del Qatar Vicente Perez è stato il più veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere della Moto3 sul circuito di Losail dove domani si correrà il Gp del Qatar, primo appuntamento stagionale del motomondiale. Lo spagnolo su Ktm ha fermato il cronometro sul tempo di 2’06″561, precedendo l’italiano Tony Arbolino, Honda, +0”092, e il giapponese ...

Moto3 Qatar - Sky Team : per Foggia già pronta la Q2 : LOSAIL - I piloti dello Sky Racing Team VR46 sono stati subito tra i protagonisti nella prima giornata del weekend del GP del Qatar, in FP1 sono finiti entrambi nella Top10. Sessione del pomeriggio ...

Moto3 - Risultati FP3 GP Qatar 2019 : Vicente Perez il migliore in un turno condizionato dal forte vento - Arbolino ottimo 2° : Il programma odierno del GP del Qatar 2019 si è aperto con una terza sessione di prove libere di Moto3 condizionata dal forte vento e da una temperatura troppo alta per migliorare i tempi fatti segnare in notturna nelle FP2, perciò la classifica combinata delle tre sessioni è rimasta immutata perlomeno nelle prime 14 posizioni (che garantiscono il pass diretto per il Q2). I team hanno così sfruttato il turno per effettuare dei test di ...

Moto3 – Terminata le FP3 in Qatar : Canet ancora davanti a tutti - bene Fenati : Canet ancora davanti a tutti: lo spagnolo del team di Biaggi comanda le terze libere del Gp del Qatar E’ Terminata la terza e ultima sessione di prove libere di Moto3 del Gp del Qatar: i piloti della terza categoria del Motomondiale sono adesso pronti a sfidarsi nel nuovo format di qualifiche per il primo appuntamento stagionale. Al termine delle FP3 è ancora Aron Canet il pilota più veloce: lo spagnolo del team di Max Biaggi si è ...

Moto3 Qatar - Sky Team : Foggia andrà direttamente in Q2 : LOSAIL - Prima giornata del weekend del GP del Qatar con i piloti dello Sky Racing Team VR46 che sono stati subito tra i protagonisti in FP1 entrambi nella Top10. Sessione del pomeriggio invece più ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Qatar, prima tappa della stagione del Mondiale Moto3. Il primo weekend di gara del campionato entra nel vivo con la terza e ultima sessione di prove libere e con le prime qualifiche della stagione con il nuovo formato diviso in due turni. La lotta per la pole position nella classe più leggera sembra essere ristretta all’ascolano Romano Fenati e all’iberico Aron ...

VIDEO Moto3 GP Qatar 2019 : riguardiamo le prime due sessioni di prove libere di Losail con la pattuglia italiana : Giornata dedicata alle prove libere quella di oggi nel deserto di Losail. Il fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019 della Moto3 ha ufficialmente preso il via e gli italiani si sono subito messi in luce. Il miglior tempo assoluto lo ha messo a segno Aron Canet nella FP2, ma Romano Fenati è subito lì vicino, con Niccolò Antonelli e Andrea Migno non troppo distanti. I nostri alfieri volano, con Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino nei primi ...

Moto3 - GP Qatar : risultati e tempi delle libere. 1° Canet - 2° Fenati - 3° Antonelli : Un Canet , resuscitato, imprime subito il suo marchio al primo giorno di prove della Moto3. Con il tempo di 2:04.561, miglior crono di sempre a Doha , lo spagnolo lancia la sfida alla categoria che ...

Moto3 - Canet domina le Fp2 in Qatar : Fenati va forte dopo la squalifica [TEMPI] : Aron Canet domina la seconda sessione di prove libere in Qatar: la classifica e i tempi delle Fp2 della Moto3 Termina la prima giornata di prove libere sul circuito di Losail per la Moto3. In attesa ...

Moto3 – Canet domina le Fp2 in Qatar : Fenati va forte dopo la squalifica [TEMPI] : Aron Canet domina la seconda sessione di prove libere in Qatar: la classifica e i tempi delle Fp2 della Moto3 Termina la prima giornata di prove libere sul circuito di Losail per la Moto3. In attesa delle Fp2 di Moto2 e MotoGp, si sono concluse infatti in Qatar le seconde prove libere della classe 125. Al comando della seconda sessione di prove il francese Aron Canet con il tempo di 2’04”562. Segue al pilota della Sterilgarda ...

Moto3 – Terminate le Fp1 a Losail : ritorno col botto per Fenati - è lui il più veloce in Qatar : Fenati show nelle prime prove libere di Moto3 del Gp del Qatar: il giovane pilota dello Sniper Team sbaraglia la concorrenza a Losail Lo spettacolo è iniziato! In attesa di vedere in pista i campioni della categoria regina, i piloti della Moto3 hanno completato la loro prima sessione di prove libere del primo Gp della stagione 2019, in Qatar. Sul circuito di Losail il più veloce è stato un eccellente Romano Fenati, tornato in sella alla ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : prove libere 1. Romano Fenati riparte con il piede giusto e vola nel deserto di Losail : Dall’inferno alla rinascita? Romano Fenati (Honda Snipers) dopo il licenziamento della scorsa stagione (a seguito del “fattaccio” con Stefano Manzi nel corso del Gran Premio di Misano della Moto2) inizia la sua nuova vita nel Motomondiale piazzando subito il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar di Moto3, dimostrando di essere nettamente il più veloce del lotto (specialmente nel T3 della ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - si comincia! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Qatar del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Losail (Qatar), nella minima cilindrata si prospetta un anno di novità e una su tutte sarà quella della divisione in due stint delle qualifiche, come avviene già in MotoGP, per evitare i giochini con le scie e le conseguenti penalità a pioggia (clicca qui per saperne di più). Una categoria che ha perso ...