Moto3 – Canet fa centro in Qatar | Dalla Porta lo tallona | tempi e classifica delle prime

Moto3 - GP Qatar 2019 : risultato qualifiche. Aron Canet conquista la pole position davanti a Dalla Porta - Fenati 11° : Romano Fenati era il grande favorito per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma l’ascolano non scatterà davanti a tutti in occasione della gara d’apertura del Mondiale Moto3. Il centauro dello Snipers Team, al grande rientro dopo la squalifica dell’anno scorso, partirà soltanto in undicesima posizione: la sua scuderia ha sbagliato totalmente i tempi e lo ha mandato in pista troppo tardi, il pilota in sella ...

Moto3 – Terminata le FP3 in Qatar : Canet ancora davanti a tutti - bene Fenati : Canet ancora davanti a tutti: lo spagnolo del team di Biaggi comanda le terze libere del Gp del Qatar E’ Terminata la terza e ultima sessione di prove libere di Moto3 del Gp del Qatar: i piloti della terza categoria del Motomondiale sono adesso pronti a sfidarsi nel nuovo format di qualifiche per il primo appuntamento stagionale. Al termine delle FP3 è ancora Aron Canet il pilota più veloce: lo spagnolo del team di Max Biaggi si è ...

Moto3 - GP Qatar : risultati e tempi delle libere. 1° Canet - 2° Fenati - 3° Antonelli : Un Canet , resuscitato, imprime subito il suo marchio al primo giorno di prove della Moto3. Con il tempo di 2:04.561, miglior crono di sempre a Doha , lo spagnolo lancia la sfida alla categoria che ...

Moto3 - Canet domina le Fp2 in Qatar : Fenati va forte dopo la squalifica [TEMPI] : Aron Canet domina la seconda sessione di prove libere in Qatar: la classifica e i tempi delle Fp2 della Moto3 Termina la prima giornata di prove libere sul circuito di Losail per la Moto3. In attesa ...

Moto3 – Canet domina le Fp2 in Qatar : Fenati va forte dopo la squalifica [TEMPI] : Aron Canet domina la seconda sessione di prove libere in Qatar: la classifica e i tempi delle Fp2 della Moto3 Termina la prima giornata di prove libere sul circuito di Losail per la Moto3. In attesa delle Fp2 di Moto2 e MotoGp, si sono concluse infatti in Qatar le seconde prove libere della classe 125. Al comando della seconda sessione di prove il francese Aron Canet con il tempo di 2’04”562. Segue al pilota della Sterilgarda ...

Moto3 - Mondiale 2019 : favoriti - outsider e possibili sorprese. Aron Canet una spanna sopra tutti nella stagione dei volti nuovi : Tutto pronto ormai per l’avvio del MotoMondiale 2019. Le luci artificiali di Losail (Qatar) accoglieranno il Circus delle due ruote e le aspettative sono molteplici. nella minima cilindrata si prospetta una stagione di cambiamenti. Tanti i piloti, che l’anno passato hanno animato la scena, hanno compiuto il grande salto di categoria in Moto2. Si possono citare lo spagnolo, campione del mondo, Jorge Martin, e il nostro Marco ...

Moto3 : Biaggi lancia Canet per essere tra i top : ROMA - Max Biaggi e il Team Manager Peter Oettl hanno presentato lo Sterilgarda Max Racing Team pronto al debutto in Moto3. La squadra, da tre anni impegnata nei campionati spagnolo e italiano di ...