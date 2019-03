Le vittime del Fisco gridano no al reddito | Imprese lasciate sole

Padova - 21 marzo XXIV Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno. Per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie. : ... « Saremo a Padova il 21 marzo per ribadire ancora una volta che è importante partecipare ad un meccanismo collettivo di controllo da parte di tutta la stampa ma la politica deve stare sempre un ...

Trovata una nuova vulnerabilità in Facebook Messenger : a rischio i contatti delle vittime : Facebook Messenger sarebbe affetto da una vulnerabilità Trovata lo scorso anno anche nel popolare social network. Ecco tutti i dettagli L'articolo Trovata una nuova vulnerabilità in Facebook Messenger: a rischio i contatti delle vittime proviene da TuttoAndroid.

Ambiente : scimpanzé vittime della globalizzazione : vittime della globalizzazione anche gli scimpanzé:a causa di habitat sempre più ridotti dovuti ad un impatto sempre maggiore della presenza dell’uomo, stanno perdendo molte tradizioni culturali tramandate nei loro gruppi da generazione in generazione. Lo dimostra lo studio più vasto mai condotto su questo tema, basato su dati relativi a 144 comunità di scimpanzé che vivono in 15 paesi africani. Queste comunità si sono umanizzate visto il ...

Violenza di genere - la Calabria ricorda le vittime di femminicidio con una 'Stanza della memoria' : Il coordinatore dell'osservatorio Mario Nasone auspica il coinvolgimento del mondo scolastico e dell'associazionismo di tutta la regione per fare diventare questo luogo un'occasione per dare ...

Morto Sandro Canestrini - l’avvocato dei più deboli : difese le vittime del Vajont : Canestrini, 97 anni, è stato partigiano e uomo politico: lavorò al primo maxiprocesso sulla mafia di Palermo e a difesa delle vittime della tragedia della diga del Vajont.Continua a leggere

USA - tornado in Alabama : 7 delle 23 vittime appartengono alla stessa famiglia : delle 23 vittime del tornado che ha devastato l’Alabama ben 7 appartengono alla stessa famiglia: lo hanno reso noto i soccorritori a seguito dell’identificazione dei corpi, secondo quanto riportato dalla BBC. Le persone decedute hanno un’età compresa tra i 6 e gli 89 anni, ha precisato il Coroner della Contea di Lee Bill Harris. Soltanto un membro della stessa famiglia è sopravvissuto. Altre 8 persone risultano ancora disperse ...

Le vittime della stiratura del seno - che tortura le bambine africane : «Bisogna fare di più» : Quando Comfort aveva nove anni, la sorella maggiore le disse che le avrebbe appiattito il seno con una pietra calda, per evitare che si sviluppasse troppo presto. Le disse che era per il suo bene: «Mi spiegò che così che le ragazze non venivano violentate da bambine o da adolescenti. Ma in realtà non è servito a impedire nulla», ha raccontato Comfort. Nata in Nigeria, si è trasferita nel Regno Unito con la sua famiglia tre anni dopo, nel 1998. ...

Giornata nazionale vittime dell’inquinamento - arriva il sì del Ministro dell’Ambiente Costa : “Sostengo con convinzione la proposta di istituire la Giornata nazionale delle vittime dell’inquinamento ambientale il 25 febbraio. Sono tante, purtroppo, le vittime, non solo i morti o gli ammalati ma anche i familiari e chi vive nei territori italiani inquinati, come ho avuto modo di constatare quando indagavo nella Terra dei fuochi”. Lo ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che in collegamento da Oslo è ...

Violento tornado in Alabama : 23 il numero momentaneo delle vittime - tra le quali bambini : L'Alabama è stato colpito di nuovo da una serie di tornado, il primo dei quali era largo almeno 750 metri e aveva una forza EF-3 sulla scala Fujita, con venti che, in questa classificazione, soffiano da 218km/h a 266 km/h. 23 morti nella contea di Lee, a 120 km dalla capitale Montgomery Le prime allerte tornado sono state lanciate dai centri meteorologici locali intorno alle 13.00 dell' ora locale e, per il momento, si sono accaniti sulla zona ...

Rinnovata e ampliata l'intesa tra Miur e l'Associazione delle vittime Civili di guerra : Il Ministro Marco Bussetti e il Presidente dell'ANVCG Giuseppe Castronovo hanno firmato, presso la sede del Miur, il rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ...

Ania Cares - pronto soccorso psicologico per vittime della strada : Roma, 27 feb., askanews, - Fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari: è questo l'obiettivo di Ania Cares, il primo pronto soccorso psicologico per le ...

Banda di pedofili condannata : 116 anni di carcere. Le testimonianze delle vittime sono scioccanti : Adescamento, stupro e sfruttamento sessuale di due minorenni. sono le accuse per le quali sono stati condannati nove uomini a Bradford, nel West Yorkshire. "Ero nient'altro che un giocattolo. All'inizio pensavo che quello fosse l'amore, ma ero solo una bambina" sono le parole di una delle vittime.Continua a leggere

Acireale : due le vittime della mareggiata. Ancora disperso Enrico - riprese le ricerche : Non ci sono novità rispetto a ieri sera sulla tragedia che ha colpito Acireale, dove tre ragazzi sono stati risucchiati dalle onde del mare durante le mareggiate spaventose dello scorso...

Vaticano - vittime deluse dal Summit sulla pedofilia : 'Ci aspettavamo di più' : Si è concluso ieri, domenica 24 febbraio, lo storico Summit sulla pedofilia voluto da Papa Francesco in Vaticano. Durante il vertice sono stati mostrati anche alcuni video, alcuni abbastanza scottanti, in cui le vittime degli abusi hanno raccontato le loro storie. Ha colpito più di tutti quella relativa ad una ragazza africana, la quale ha denunciato di essere stata costretta ad abortire per ben tre volte fin da quando era adolescente, proprio ...