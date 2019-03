Inter – Il caso Icardi e l’infortunio di Nainggolan | Spalletti sincero | “Mauro? Chiedete

Inter - tre nodi da sciogliere per il caso Icardi : Filtra ottimismo, ma ancora non è arrivata la parola fine nella telenovela legata al rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport , restano alcuni aspetti della vicenda da chiarire : il bomber argentino ha rinunciato all'idea di riavere la fascia da capitano, ma vorrebbe una spiegazione pubblica dei motivi che hanno ...

Gattuso : Il caso Icardi rafforza l'Inter : MILANO, 8 MAR - "Secondo me la roba di Icardi ha rafforzato l'Inter". Ne è convinto Rino Gattuso, che domenica prossima con il Milan affronterà lo scontro diretto per la Champions contro i nerazzurri, ...

Milan - Gattuso : "Il caso Icardi ha rafforzato l'Inter" : Ranieri? Ha fatto un miracolo col Leicester, sono più di 30 anni che allena in giro per il mondo. Ha grande conoscenza e ha avuto il merito di cambiare il modo con cui fa giocare le sue squadre". Su ...

Inter - Pistocchi su Zhang Jindong : sarebbe stato decisivo per il caso Icardi : In casa Inter, archiviato il pareggio ottenuto ieri contro l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, i nerazzurri si rituffano sul campionato, dove domenica affronteranno la Spal, allo stadio Meazza alle ore 15. La squadra di Luciano Spalletti non può più sbagliare dopo aver perso settimana scorsa contro il Cagliari ed essere stata superata in classifica dal Milan. E in vista del tour de force che attende il ...

Caso Rape Day : in UK un parlamentare chiede l'Intervento del governo contro le pratiche di Valve : Un membro del parlamento britannico ha chiesto l'intervento del governo contro le pratiche di Valve in seguito all'aspra polemica su Rape Day.In una dichiarazione riportata da Gamesindustry.biz, la deputata del partito nazionale scozzese Hannah Bardell ha parlato di "materiale assolutamente aberrante", e ha detto che il governo deve "impegnarsi per risolvere questo problema per sempre"."Il contenuto di questo gioco è completamente pervertito", ...

Isola : Caffè Borbone Interrompe la collaborazione dopo il caso Fogli : Isola dei famosi: Caffè Borbone interrompe la collaborazione Per l’edizione in corso dell’Isola dei famosi non sembra andare tutto come previsto. dopo gli ascolti non troppo alti delle puntate precedenti, ecco che arriva altro materiale che non lascia presagire nulla di buono per il programma condotto dalla Marcuzzi. Cosa sarà successo ancora? Nell’ultima puntata serale […] L'articolo Isola: Caffè Borbone interrompe la ...

Caso Inter - Ivana Icardi rincara la dose : “Mauro attento o Wanda ti rovinerà” : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, con il calciatore argentino ormai è rottura definitiva. Parole pesanti da parte di Ivana Icardi, sorella più piccola dell’attaccante, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta del Sud’: “Quando conobbe Wanda – racconta Ivana – in tanti mi dicevano che lei lo avrebbe allontanato da tutti. Ma io non ci credevo, difendevo lei e ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone Interrompe ogni collaborazione dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

Isola dei Famosi - Mediaset Interviene sul caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili della vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito delle ...

ISOLA DEI FAMOSI - CASO CORONA-FOGLI/ Via autori-capoprogetto : Interviene Pier Silvio : CASO Riccardo Fogli all'ISOLA dei FAMOSI: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

