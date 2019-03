Diciotti | M5s ' ricatta' Salvini? Tav | Di Maio smentisce | ' No al mercimonio'

Tav - Di Maio : 'M5s non cambia idea su Diciotti - no a mercimoni' : Il M5s non cambierà il suo atteggiamento sul caso Diciotti viste le difficoltà a raggiungere un accordo con la Lega sulla Tav. E' il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a smentire l'ipotesi di uno ...

Tav - guerra Di Maio-Salvini. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Diciotti - Toninelli : “Voto di scambio M5s-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...

Diciotti - Meloni : "M5s ha fatto l'unica cosa che poteva fare - non credo a scambio con Tav" : Nel corso dell'intervista si è soffermata anche sui temi di politica interna, in particolar modo la Tav. 'La maggioranza sta facendo il gioco delle tre carte. Non ho avuto modo di chiedere ...

Sondaggi politici EMG - gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti : Sondaggi politici EMG, gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti Gli italiani difendono la scelta del Movimento 5 Stelle di votare contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso della nave Diciotti. E’ quanto emerge dall’ultimo dei Sondaggi politici di EMG per Agorà. Secondo il 60% degli intervistati non si è trattato di un tradimento dei principi del movimento. Percentuale che naturalmente ...

Ultimi sondaggi su Lega e M5s : cosa è successo dopo il caso Diciotti e il voto su Salvini : Nei sondaggi politici si allarga ancora di più la forbice tra gli alleati di governo. La Lega guadagna consensi nelle...

Diciotti - Travaglio : “M5s deve garantire voto di coscienza su salva-Salvini in Parlamento. Blindarlo è demenziale” : “Due anime nel M5s? Sì, ma non solo in Parlamento e nei vertici del partito, ma anche tra gli iscritti, i militanti e gli elettori. C’è, quindi, una trasformazione che non dipende da una scelta consapevole di rinunciare improvvisamente alla battaglia contro la casta, ma dal timore che possa cadere questo governo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e mezzo, su La7. E spiega: “Molti hanno ...

Diciotti - Fattori (M5s) : “Se fossi cacciata per aver contestato voto a favore di Salvini - sarebbe inquietante” : “Può darsi che sarò cacciata, spero di no, perché il mio percorso nel M5s dura da un decennio. sarebbe inquietante essere cacciati perché ho contestato il voto a favore del salvataggio di Salvini nel caso Diciotti. Sembra un paradosso che, fino a due anni fa, sarebbe stato un’eresia”. Così, a Otto e Mezzo (La7), risponde a una domanda di Lilli Gruber la senatrice M5s, Elena Fattori, che aggiunge: “Nel M5s c’è chi, come me e Paola Nugnes, dice ...

Diciotti - tensioni nella maggioranza M5s a Torino. 2 consigliere : “Siamo all’angolo”. Appendino : “Capisco - ma giunta solida” : Le questioni nazionali agitano la giunta M5s di Torino. Per le consigliere Maura Paoli e Daniela Albano, che già negli scorsi giorni non avevano nascosto il proprio malumore per il voto sull’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, il Movimento di aver tradito il propri valori fondanti. E per quanto la sindaca Chiara Appendino provi a stemperare le tensioni, la situazione non è delle più semplici. “Non mi ha mai entusiasmato ...

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Diciotti - Salvini rafforzato guarda alle Europee : "No gruppo con M5s". Sondaggi : boom Lega : Nessun gruppo unico con il Movimento Cinque Stelle alle Europee. A ribadirlo è il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini che, rafforzato dal voto online e poi da quello della Giunta immunità del Senato sul caso Diciotti, stamattina ha parlato a Rtl 102.5 di elezioni Europee e alleanze in vista del rinnovo dell’europarlamento."Abbiamo già i nostri alleati a livello internazionale" ha chiarito ancora una volta Salvini precisando che ...

Diciotti - Fattori : “Per la prima volta M5s ha votato a favore dell’immunità. Taverna? Parole illegittime su 40% della base” : “Il voto online sul caso Diciotti-Salvini? La piattaforma Rousseau è uno strumento privato di un’associazione privata. E’, appunto, uno strumento, non è la democrazia diretta e non è il M5s. Traslare questo strumento per decisioni governative così importanti, a mio avviso, non è legittimo perché non è una piattaforma pubblica, non ha il controllo di un ente terzo”. Sono le Parole pronunciate ai microfoni de ...

Diciotti - Mantero (M5s) : “Voto è stato errore politico - mi adeguerò. Dissidenti a rischio espulsione? Sarebbe sbagliato” : “Ritengo che il voto sul blog con cui si è deciso di negare l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sia stato un errore politico e nel merito. Ma mi adeguerò“. A rivendicarlo il senatore M5s Matteo Mantero, già tra gli esponenti critici pentastellati sul decreto Sicurezza e non solo, a margine di un convegno sull’eutanasia e i temi del fine vita alla Camera dei deputati. Mantero ha però avvertito, di fronte ...