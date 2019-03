Calderoli e gli altri | il coraggio del dolore

Lega - Calderoli : ‘Vogliamo tagliare 230 deputati e 115 senatori’ : Ieri in Parlamento è intervenuto il senatore leghista Roberto Calderoli, in quanto relatore del ddl costituzionale che, se approvato, taglierebbe il numero dei parlamentari tanto al Senato quanto alla Camera. Su questa questione, l‘attuale vicepresidente del Senato della Repubblica ha difatti preso la parola dichiarando: “Io sono convinto che questa piccola legge produca dei risultati giganteschi in termini di efficacia. Tagliamo di 345 i membri ...

Roberto Calderoli e gli insulti alla Kyenge : "Aggravante razziale" - a quanto hanno condannato il leghista : Roberto Calderoli è stato condannato dal tribunale di Bergamo a un anno e sei mesi, che ha riconosciuto l'aggravante razziale negli insulti che il senatore leghista aveva pronunciato nei confronti dell'ex ministro Cecile Kyenge. A luglio 2013, Calderoli aveva dato dell'orango all'europarlamentare Pd

Roberto Calderoli e gli insulti alla Kyenge : 'Aggravante razziale' - a quanto hanno condannato il leghista : Roberto Calderoli è stato condannato dal tribunale di Bergamo a un anno e sei mesi, che ha riconosciuto l'Aggravante razziale negli insulti che il senatore leghista aveva pronunciato nei confronti ...

Roberto Calderoli è stato condannato a 18 mesi di carcere per gli insulti razzisti a Cécile Kyenge : Il senatore della Lega Roberto Calderoli è stato condannato a 18 mesi di carcere per gli insulti razzisti che rivolse nel luglio del 2013 all’allora ministro alle Pari opportunità Cécile Kyenge. Calderoli è stato condannato per diffamazione con l’aggravante del razzismo

Kyenge “orango” - Calderoli condannato a un anno e sei mesi per gli insulti all’ex ministro : “Aggravante razziale” : È stato condannato oggi in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto l’aggravante razziale, il senatore della Lega Roberto Calderoli, a processo a Bergamo – dove vive – per aver dato dell’orango all’ex ministro del governo Letta Cecile Kyenge, nel luglio 2013 alla festa della Lega Nord di Treviglio. L’ex ministro non si è costituita parte civile e non sono previsti risarcimenti di natura ...