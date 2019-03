Autovelox poco visibile | multa contestabile

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Se l"larischia di essere annullata. Perché infatti possa essere considerata regolare e valida a tutti gli effetti, non basta il cartello di avviso, anche la volante della Polizia e lo stessodevono essere ben visibili a chi sta guidando. È la Corte di Cassazione a fare il punto della situazione, fugando ogni possibile dubbio sulle norme presenti nel Codice della Strada. A questo proposito è stato diffuso il testo integrale dell"ordinanza n. 6407, emessa dalla VI Sezione Civile e pubblicata il 5 marzo, tenendo a sottolineare, riferendosi a una precedente sentenza, "la norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che 'le postazioni di controllo (...) per il rilevamento della velocità devono essere (...) ben visibili e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità ...

