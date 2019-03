Arezzo | arrestato lo spacciatore 21enne che rilasciava le ricevute ai clienti

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Quando prendi davvero sul serio la tua attività, anche se è contraria al codice penale. Ogni giorno le forze dell'ordine arrestano decine e decine di spacciatori nel territorio nazionale, ma sono poche le volte in cui un fermo apparentemente di routine trova la ribalta nazionale.In queste ore è toccato ad un giovane di 21 anni residente a San Sepolcro, cittadina in provincia di. Il ragazzo aveva avviato una florida attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed è riuscito a far parlare di se tutti i media per una particolarità davvero singolare per chi esercita attività illecite: era solito rilasciare una vera e propria ricevuta aiche si rifornivano da lui con la dicitura alla voce oggetto di "cessione dose di sostanza stupefacente"....

