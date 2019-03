Zingaretti | Se ci sarà crisi di governo | subito al voto

blogo

(Di venerdì 8 marzo 2019)Le reazioni degli esponenti del PD non hanno tardato ad arrivare nella giornata di oggi che si è contraddistinta per le dichiarazioni di Luigi Di Maio su una possibilediche, per il M5S, sarebbe già iniziata, mentre per Matteo Salvini non è ancora aperta.Il segretario dei Dem Nicola, a chi gli chiedeva se è il caso di tornare alle elezioni in caso didiha risposto di sì e ha detto:"C'è una maggioranza parlamentare che non è unita su nulla e l'Italia sta pagando un prezzo enorme"E Francesco Boccia ha parlato di unmoribondo su cui c'è un "accanimento terapeutico" ed è d'accordo consull'idea di tornare alIl Pd, però, intanto è alle prese con la preparazione alle elezioni Europee e quelle amministrative di aprile in Sicilia e di maggio in 4mila comuni e in Piemonte.incontrerà altri partiti, prima ...

