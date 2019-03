Una Palermo senza mafia e surreale in ' Momenti di trascurabile felicità'

Processo da rifare per Valeria Lembo - la mamma uccisa da Una dose letale di chemio a Palermo : Da rifare il Processo per la morte di Valeria Lembo, la mamma 34enne morta nel 2011 dopo una overdose di chemio somministrata per sbaglio. Dopo le condanne in primo e secondo grado, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza a carico dell’allora primario del reparto di Oncologia, Sergio Palmeri, e dell'infermiera Clotilde Guarnaccia.Continua a leggere

Palermo : truffe a società finanziarie - due arresti e Una denuncia : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, i palermitani D.F.R. 53enne e G.E. 52enne, denunciandoli anche, in concorso con il 53enne B.M. per il reato di truffa. L’arresto è maturat

Iachini : 'Venezia e Palermo mi hanno dato tanto. Sarà Una gara combattuta' : Intervistato da Giovanni Di Marco per La Gazzetta dello Sport, Iachini definisce Venezia - Palermo il 'suo' derby: ' Venezia e Palermo sono due piazze che mi hanno dato tanto , ho fatto il capitano e ...

Serie B : Palermo - 14 giorni per la sopravvivenza - per Zenga ancora Una chance a Venezia : In Serie B, Livorno-Benevento, in programma oggi 4 marzo, alle ore 21, chiuderà il programma delle gare valevoli per la 27a del campionato di Serie B, a undici giornate dalla fine della regular season. Appare alquanto delicata la posizione del Venezia che è scivolato, dopo l'ennesima sconfitta rimediata a Verona, al quint'ultimo posto in classifica generale, appaiato a 26 punti al Foggia, in piena zona retrocessione. Venezia, la prossima gara ...

Mytaxi da oggi anche a palermo - il taxi si chiama con Una app : palermo - Mytaxi sbarca a palermo lanciando anche nel capoluogo siciliano il suo servizio di richiesta taxi tramite app. Il capoluogo siciliano...

Palermo - ritrovato il bimbo rapito in Una comunità : si trovava con la madre 17enne : Si è risolto in circa ventiquattro ore il giallo del bambino ivoriano di tre anni rapito da una comunità a Palermo. Il piccolo è stato ritrovato insieme alla madre alla stazione dei pullman: la donna stava per lasciare col figlio il capoluogo siciliano. madre e figlio si trovavano in due case famiglie differenti.Continua a leggere

Palermo - un bambino di tre anni rapito da Una comunità alloggio : Un bambino ivoriano di tre anni è stato rapito mercoledì sera da una comunità alloggio per minori nel centro storico di Palermo. Due uomini si sono presentati nella struttura e, dopo aver minacciato ...

TribUnali : Palermo capoluogo con più cause pendenti in Italia : Quello della giustizia tributaria, così come lo ha definito nei giorni scorsi il ministro dell'Economia Giovanni Tria, la giustizia tributaria " è un settore nevralgico per il bilancio statale". Il ...

Oggi a Palermo Una tavola rotonda sulla sanità del futuro - con il patrocinio della Regione Siciliana : Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario un confronto tra i diversi operatori del settore: dalle istituzioni regionali alle strutture cliniche, passando per le associazioni dei cittadini e le imprese private. È in quest’ottica che GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, ha organizzato Oggi a Palermo, ...

Palermo - si finse tassista e violentò Una giovane insegnante inglese : condannato a 10 anni : Martino Biuso, pregiudicato 46enne, è stato condannato a 10 anni e 6 mesi dal tribunale di Palermo. Avrebbe violentato una giovane insegnante inglese nel maggio del 2017. La vittima salì a bordo di un'auto pensando che si trattasse di un taxi e invece l’uomo la portò in un luogo isolato violentandola e rapinandola.Continua a leggere

A Palermo si celebra il Genio italiano : Una mostra su Leonardo da Vinci a Palazzo Bonocore : Leonardo da Vinci, la Ragione dei Sentimenti una mostra inedita per la sua spettacolarit che offre al visitatore il racconto della genialit di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie ...

Palermo - scoperta centrale della droga : otto arresti. Spacciavano anche davanti a Una bambina : I carabinieri hanno sgominato, nel corso di un’operazione antidroga denominata in codice Pellicano, una centrale di spaccio in via Brigata Aosta, nella periferia orientale di Palermo. Il gip del Tribunale di Palermo ha firmato una misura cautelare nei confronti di otto persone, tre dei quali minorenni. Sono accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. ...

Incubo Palermo - salta l’accordo con la Damir : in arrivo Una pesante penalizzazione : Il Palermo è in piena corsa per la promozione nel campionato di Serie A, il club rosanero sta disputando una stagione molto importante ma deve fare i conti anche con qualche problema fuori dal campo, tiene banco infatti la questione societaria. E’ saltata infatti la trattativa con la Damir di Palermo, azienda nel campo pubblicitario e come riporta la rosea ormai sembra inevitabile la penalizzazione in classifica. Sono in arrivo ...

Cessione Palermo - troppe 'bugie' in Una storia che convince sempre meno : Ah, un'ultima cosa, ma se il Palermo è degli inglesi, di Sport Capital Group , come abbiamo certificato nelle scorse settimane, qualche anima buona ci può spiegare cosa c'entri ancora Zamparini , ...