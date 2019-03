Skype per Web si rifà il look e adesso registra anche le chiamate

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019)per Web si è rinnovato e ora ha aspetto e funzionalità dell’app desktop,lee supporta le videoin HD. Andando per ordine,per Web è una versione del software Microsoft per le videoche non richiede l’installazione dell’app. Per usarlo basta aprire il browser e inserire le proprie credenziali d’accesso. Chi usa questo strumento per lavorare in genere ha l’app installata, ma capita di collegarsi da un PC diverso dal proprio, e in questo caso torna comoda la funzione web.Fino a questa settimana offriva un’esperienza d’uso di base, che era un passo indietro rispetto a quello che offriva l’app. Ora Microsoft ha depennato quasi tutte le differenze. Per beneficiare delle novità occorre avere un notebook o un desktop con sistema operativo Windows 10 o Mac OS X 10.12 o successivo. Bisogna usare il ...

