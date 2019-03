Sci alpino | Slalom femminile Spindleruv Mlyn 2019 | la startlist e i pettorali di

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Dopo la vittoria di questa mattina della slovacca Petra Vlhova nel gigante, domani sarà la volta dellosulla pista diin Repubblica Ceca, valevole per la Coppa del Mondodi sci. Si tratterà dell’ultima occasione per le specialiste dei pali stretti, prima della tappa conclusiva rappresentata dalle Finali di Soldeu, Andorra, del prossimo weekend.Per Vlhova si presenta, dunque, l’opportunità di completare il bis dopo la gara di oggi, anche se la Coppa di specialità, come quella generale, sono già ampiamente nelle mani di Mikaela Shiffrin. Le italiane, come sempre, proveranno a entrare nelle prime 10 posizioni.Lodisarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, con la diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non mancherà, ovviamente, la consueta DIRETTA LIVE scrittasu OA Sport.PROGRAMMA COPPA ...

