Roma – Ufficializzato l’addio di Monchi | “auguro ai giallorossi i migliori successi”

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ufficiale l’addio del ds: lacomunica il divorzio dal suo direttore sportivo Lahail divorzio dal direttore sportivo. In una nota il club giallorosso rende noto che è stato raggiunto un accordo per risolvere consensualmente rapporto lavorativo. “Ringrazio il presidente, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro allasuccessi“, le parole di. (Int/AdnKronos)L'articolol’addio di: “auguro aisuccessi” SPORTFAIR.

MatteoPedrosi : Ufficializzato anche Frederic #Massara, nuovo ds della #Roma. - marcohilo : RT @MatteoPedrosi: Ufficializzato anche Frederic #Massara, nuovo ds della #Roma. - robinafca23 : RT @MatteoPedrosi: Ufficializzato anche Frederic #Massara, nuovo ds della #Roma. -