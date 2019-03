Prezzo latte | intesa raggiunta a 74 centesimi al litro

Gli allevatori e gli industriali sardi hanno infine raggiunto un accordo sul Prezzo del latte - fissato a 0 - 74 euro al litro : Dopo un lungo incontro convocato dalla prefettura di Sassari, i rappresentanti degli allevatori e quelli degli industriali sardi hanno infine raggiunto un accordo sul prezzo del latte di capra e pecora, da settimane al centro di duri scontri e proteste.

Trovato l'accordo sul Prezzo del latte. 74 centesimi al litro : C'è l'accordo sul prezzo del latte. L'intesa prevede 74 centesimi a litro, iva inclusa. Non saranno gli 80 centesimi approvati all'unanimità nell'assemblea dei pastori di febbraio, ma è una cifra superiore a quella trattata con il ministro Marco Centinaio. Il tavolo convocato dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani ha suggellato il patto con l'impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino ...

Guerra del latte - intesa raggiunta sul Prezzo per 74 centesimi al litro : C'è l'accordo sul latte . Il tavolo convocato dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani si è chiuso con un'intesa che prevede che il prezzo sia di 74 centesimi al litro , con l'impegno di un conguaglio ...

Protesta latte - Coldiretti : “Niente soldi alle industrie senza Prezzo equo ai pastori” : “Niente soldi pubblici alle realtà di trasformazione e commercializzazione senza la garanzia di un giusto prezzo per il latte consegnato dai pastori sardi, come abbiamo sempre sostenuto a tutti gli incontri“: è quanto riafferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento ai contenuti del provvedimento sulle emergenze agricole all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri su richiesta del Ministro delle Politiche ...

Vetenza latte. Tregua - ma sessun accordo sul Prezzo : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; I lavori sul prezzo del latte proseguono ed è stato dato pieno mandato a una delegazione per proseguire le trattative: il 7 marzo è un programma il ...

Latte - nessun accordo al tavolo tecnico per portare Prezzo sopra 72 centesimi : Nulla di fatto dal tavolo sul Latte ovino in Sardegna . Trattativa fiume di 6 ore al primo incontro "tecnico" , tenutosi a Sassari alla presenza del preferro Giuseppe Marani, per definire i criteri di ...

Sassari. Prima intesa tra pastori e industriali - il Prezzo del latte mai sotto i 72 centesimi : Si va avanti a piccoli passi, ma c'è una significativa apertura degli industriali.» Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Sardegna - Prezzo del latte : incendiato camion cisterna da uomini armati - conducente legato : Prosegue la protesta del latte ovino in Sardegna. Un nuovo assalto a un camion cisterna che trasportava il latte è stato compiuto questa mattina nel Sassarese, proprio nel giorno del summit in prefettura tra pastori e trasformatori sul prezzo del latte. Il conducente del mezzo sarebbe stato legato a un albero. Protesta del #latte in #Sardegna, bruciata autocisterna in provincia di Sassari. Due uomini armati e mascherati hanno bloccato e dato ...