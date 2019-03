Peugeot Motocycles | al Salone dell’Automobile di Ginevra svelato il concept E-Metropolis

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) IlE-vanta caratteristiche e performance di alto livello, trasmettendo immediatamente un chiaro messaggio circa la determinazione del marchionel mantenersi all’interno dei più alti standard di produzione europei nel mercato 3 ruote elettrico:Un motore elettrico montato sul telaio che fornisce una potenza massima di 36 Kw alla ruota posteriore. La velocità massima dichiarata è 135 km/h, con un’autonomia fino a 200 km. Il caricatore da 3Kw integrato è posizionato dietro il vano tra le luci anteriori. Lo scooter può essere ricaricato all’80% in meno di quattro ore tramite una normale presa di corrente. Nuovo sistema di sospensioni posteriori con mono ammortizzatore centrale Ohlins. IlE-è in grado di far vivere eccezionali esperienze di guida. Il fatto che sia alimentato da un motore elettrico significa anche che il veicolo è più leggero ...