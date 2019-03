Panchina Real | parla Mourinho | “Non contento di quanto successo alla fine del mio

Real Madrid - Pochettino conferma le voci sulla Panchina dei Blancos : “Interesse del Real Madrid? Lo prendo come qualcosa di positivo, significa che sto facendo bene”. Sono le dichiarazioni di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ai microfoni di TVE in relazione alle ultime di mercato sulla panchina del Real Madrid con il tecnico argentino possibile candidato: “Questa intervista fara’ arrabbiare il mio presidente…. Valutero’, si e’ sempre aperti a nuove ...

Panchina Real - ecco il preferito del presidente Florentino Perez per il dopo Solari : Per la Panchina del Real Madrid è “sfida” tra José Mourinho e Zinedine Zidane. Il portoghese e il francese sono i due candidati alla successione di Santiago Solari, che al momento è stato confermato fino alla partita di domenica sera in casa del Valladolid. Il divorzio tra l’allenatore argentino e il club madrilista è ormai deciso per la stampa spagnola. Secondo “As” la dirigenza Blancos non intende affidarsi ...

Panchina Real : ecco tutti gli aggiornamenti : In Spagna sono ormai certi dell’esonero di Santiago Solari da parte del Real Madrid, dopo la clamorosa eliminazione in Champions. Florentino Perez sembra attratto da un possibile ritorno di Zidane. Fra Zidane e Florentino Perez il rispetto non e’ mai venuto a mancare e il presidente dei “blancos” vuole convincerlo a tornare. Inoltre Zidane e la sua famiglia sono rimasti a vivere a Madrid e i figli continuano a essere ...

Real Madrid - Solari rischia la Panchina : ANSA, - ROMA, 6 MAR - Esonero vicino per il tecnico del Real Madrid Santiago Solari che, secondo quanto riferisce 'Marca' sarebbe in queste ore a colloquio con il presidente del club Florentino Perez. ...

Real Madrid - derby tra Massimiliano Allegri ed José Mouinho per la Panchina : Da una parte il Real Madrid, alle prese con un’altra crisi dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite; dall’altra, Massimiliano Allegri, il cui futuro alla Juventus è sempre più incerto. Il momento difficile dei Blancos e i dubbi del tecnico bianconero, riferisce Agipronews, trovano il punto di

Real Madrid - Solari non rimane. Corsa a tre per la Panchina blanca : Real Madrid, Solari saluta – Si concluderà con ogni certezza a fine stagione la breve avventura di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid. L’ex giocatore delle merengues lo scorso ottobre aveva sostituito Julen Lopetegui dopo un avvio disastroso dei blancos in stagione: le difficoltà in campionato, quelle in Champions (storico il ko incassato in […] L'articolo Real Madrid, Solari non rimane. Corsa a tre per la panchina ...

Champions League - Real Madrid : Solari si gioca la Panchina - ma… : A poche ore dalla sfida con l’Ajax, l’allenatore del Real Madrid Santiago Solari si gioca la permanenza, mentre i Blancos stanno già sondando il terreno altroveChampions League / Real Madrid / Solari – Mancano poche ore all’inizio della gara tra Real Madrid e Ajax, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I Blancos proveranno a difendere al Bernabeu il 2-1 di Amsterdam, per accedere ai quarti ...

Real Madrid - rumors italiani per la Panchina : Allegri nella lista di Florentino Perez : Manca ancora un po’ al termine della stagione, ma in casa Real Madrid si inizia già a pensare alla prossima. Dopo il triennio super vincente con Zidane in panchina infatti, i blancos non sono ancora riusciti a trovare un sostituto all’altezza del francese, anche alla luce dei risultati negativi in campionato. Non convince Solari, che a sua volta aveva sostituito Lopetegui. E così il giornale spagnolo As, che sostiene difficile ...

Allegri sfida Pochettino e Loew per la Panchina del Real Madrid : As mette in risalto nomi illustri per il futuro della panchina del Real, partendo dal tedesco Joachim Loew, attuale ct della Nazionale e campione del mondo nel 2014 a Rio, per proseguire con ...

Real Madrid - Isco va in Panchina e scherza con Luca Zidane : 'Forse non gioco perché sono cattivo' : La Juventus continua a tenere gli occhi su di lui e Santiago Solari sembra offrire una grossa mano alla causa bianconera. Isco, infatti, non riesce proprio a far cambiare idea al nuovo allenatore del ...

Real Madrid-Siviglia 2-0 - in gol Casemiro e Modric : Marcelo ancora in Panchina insieme a Isco : Real Madrid-Siviglia 2-0 78' Casemiro, 90' Modric Il Real scaccia i fantasmi e vince. Dopo la sconfitta, ininfluente, in Copa del Rey contro il Leganes, i Blancos rialzano la testa e fanno due gol al ...

Real Madrid : Isco in Panchina - un amico attacca Solari su Instagram : Novanta minuti in panchina contro il Betis, giusto per chiarire una volta di più come in questo Real Madrid, secondo Santiago Solari, non ci sia spazio per Isco. Questa volta, però, il giocatore è ...