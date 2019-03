Genoa | si ferma Radu Jandrei favorito su Marchetti

Genoa : Rolon è un punto fermo - caccia alla riconferma : La normalizzazione di Prandelli è passata anche attraverso il recupero di un centrocampista rubapalloni come Rolon, inspiegabilmente tenuto in panchina per cinque mesi da Ballardini e da Juric. L'ex c.

Il Bologna si ferma alla… traversa - la testata di Destro non basta : Lerager salva il Genoa dal ko : L’attaccante del Bologna trova il vantaggio con un bel colpo di testa, il Genoa reagisce con Lerager e si prende un ottimo punto Lukas Lerager risponde a Mattia Destro e termina così in parità sull’1-1 il ‘lunch match’ della 23ªa giornata di Serie A tra Bologna e Genoa disputato allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ della capoluogo emiliano. Massimo Paolone/LaPresse Un punto che fa più al caso dei liguri ...

Bologna-Genoa - probabili formazioni : Mihajlovic conferma gli undici di San Siro : BOLOGNA GENOA probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Domenica 10 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna scendono in campo i felsinei di Sinisa Mihajlovic […] L'articolo Bologna-Genoa, probabili formazioni: Mihajlovic ...

Genoa - Perinetti conferma l’incontro col Milan per Piatek! E sul sostituto… : Genoa e Milan stanno trattando il passaggio in rossonero del centravanti polacco Piatek, il Grifone penserà dopo al sostituto Giorgio Perinetti, dirigente del Genoa, ha parlato del possibile addio di Piatek al Grifone. Il Milan è interessato ed ha chiesto un incontro come rivelato da Perinetti ai microfoni di Radio CRC: “Percentuale di una partenza di Piatek? Non lo so. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui ...

Genoa-Milan - Osservatorio conferma : si gioca lunedì alle ore 15 - : La presidente Stradiotto va contro le polemiche degli ultimi giorni: "Ce ne faremo una ragione" e annuncia la data definitiva di inizio del match, spostata di pomeriggio per motivi di ordine pubblico ...

Genoa-Milan - è caos : la conferma dell’Osservatorio : E’ sempre più caos in vista della partita di campionato tra Genoa e Milan. Il campionato di Serie A si è fermato per una lunga pausa ma adesso è pronta a tornare in campo per un turno che si preannuncia. Dopo la qualificazione in Coppa Italia contro la Sampdoria in campo il Milan di Gattuso alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo ultimi giorni caldi per la decisione di anticipare la gara alle 15 ...