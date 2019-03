Arrow finirà con la stagione 8 | i produttori hanno confermato che l' Arrowverse continuerà

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019)si concluderà con l'ottava: gli episodi finali andranno in onda durante la programmazione televisiva 2019-2020 dell'emittente The CW. E' stato Stephen Amell a dare l'annuncio sul suo profilo Twitter, pubblicando anche su Facebook un video nel quale salutava e ringraziava i fan, parlando della decisione di concludere lo show. L'attore che interpreta Oliver Queen dal 2012 ha confessato di aver pensato di abbandonare il ruolo dell'arciere di Star City già alla fine della sesta, ma discutendone con Greg Berlanti era arrivato alla conclusione che insieme avrebbero dovuto lavorare per rendere la sua uscita di scena degna del supereroe fino ad allora interpretato. L'ottava e ultimadisarà composta soltanto da dieci episodi, e tra questi ci sarà anche l'atteso crossover con Supergirl, The Flash e, probabilmente, Legends of Tomorrow. IBerlanti ...

