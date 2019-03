Allarme sulla crescita | la Bce di Mario Draghi lascia i tassi ' a zero'

Asteroide potrebbe impattare sulla Terra a dicembre prossimo : Nasa lancia Allarme : A dicembre di quest'anno, secondo alcuni esperti della Nasa, correremo un rischio non da poco. Sembra infatti che un Asteroide di dimensioni preoccupanti transiterà abbastanza vicino alla Terra a tal punto da poter diventare pericoloso. Gli esperti hanno inoltre stilato un elenco di tutti gli oggetti spaziali che da qui al 2101 rischieranno di cadere sul nostro pianeta (sperando sempre che ciò non accada mai). Un Asteroide di un miglio di ...

L'Allarme di Monaco : sulla disfatta siriana nasce la Jihad globale dell'Isis 2.0 : Altro che disfatta, distruzione definitiva, "missione compiuta". Sulle macerie di Raqqa e di Deir el-Zor, sta nascendo l'Isis 2.0. Della recente Conferenza sulla sicurezza di Monaco, i media internazionali hanno registrato e rilanciato soprattutto le trionfalistiche dichiarazioni di vittoria nella guerra al "Califfato" del vice presidente Usa Mike Pence: "Mentre sono qui davanti a voi – aveva proclamato il numero due della Casa Bianca da ...

Allerta Meteo Roma - altre 24 ore di forte pioggia sulla Capitale : Allarme per Tevere e Aniene [FOTO LIVE] : 1/13 Roma oggi ...

Allarme sulla Pedemontana : amianto lungo il cantiere : Ci sono altre nuvole nere all'orizzonte della Spv. La prima riguarda il caso del presunto abuso edilizio del centro direzionale della Pedemontana veneta. Del quale dovrà occuparsi il Comune di Bassano ...

Il mistero dei gamberetti sulla spiaggia a Ischia. L'Allarme dei biologi : "Non mangiateli" : Migliaia di gamberetti sono stati trovati sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno, Ischia,. Un mistero. È scattato così L'allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di ...

Olio d'oliva sempre meno Made in Italy. Allarme sulla produzione : ... dall'invasione di Olio straniero a dazio zero al falso Made in Italy per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione.

Camusso lancia l'Allarme sulla manovra : 'Tra due anni prevede pane e acqua per tutti' : La legge di bilancio voluta da Lega e Movimento Cinque Stelle non gode della simpatia dei sindacati. O almeno è questo quello che filtra da un'intervista rilasciata da Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, a Il Fatto Quotidiano. Un'ampia analisi che manifesta tutto il dissenso della leader della sigla sindacale che non nasconde preoccupazione su quello che potrebbe essere il destino economico dell'Italia. Non a caso a gennaio, con ...

Hannover - Allarme per l'auto sulla pista : chiuso l'aeroporto - voli dirottati : Hannover, auto sulla pista: chiuso l'aeroporto. allarme nel primo pomeriggio allo scalo tedesco. Per cause in corso di accertamento un'auto con targa polacca ha sfondato un tratto delle reti...