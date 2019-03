Una diga minaccia il raro orango di Tapanuli

Guinea Conakry. Una petizione per fermare la diga che minaccia gli scimpanzè : L'impèianto si sta realizzando nelle vicinanze delle cascate Koukoutamba in Guinea . Allarme in Guinea per una diga che dovrebbe essere costruita vicino alle cascate Koukoutamba da una società cinese :...

Il Brasile in ginocchio per Una diga. In centinaia scomparsi nel fango : San Paolo Trentaquattro morti accertati e almeno 300 dispersi che si teme di non trovare in vita man mano che passano le ore. Il Brasile affronta quello che è il peggior disastro ambientale degli ultimi anni. Una diga è crollata a Brumadinho, un piccolo comune nello stato del Minas Gerais, distruggendo col suo carico di detriti altre due dighe che sono tracimate inondando di fango l'area intorno.Proprietaria della struttura la multinazionale ...

Maltempo Basilicata : guardiano di Una diga bloccato a causa delle neve - isolato da ieri sera : Grazie all’intervento dei Carabinieri un 39enne è stato messo in salvo oggi. L’uomo era rimasto isolato da ieri sera, a causa di un’abbondante nevicata, nei pressi della diga “Saetta” di Pescopagano (Potenza) dove svolge l’incarico di custode. I militari dell’Arma hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a raggiungere il custode che era rimasto all’interno di una struttura, sprovvista di ...

