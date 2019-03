Uccisa a 23 anni a botte dal fidanzato L' ultimo post su Fb per l' 8 marzo | «No alla

Argentina - a 4 anni Uccisa da mamma e compagno mentre mangiava : arrestati : Se solitamente i propri figli rappresentano la gioia più grande per qualsiasi genitore, quanto accaduto nei giorni scorsi in Argentina probabilmente potrebbe farci ricredere. La piccola Bianca, una bimba di appena quattro anni, è deceduta a causa dei comportamenti insani da parte della sua mamma e del suo compagno, che adesso sono stati arrestati dopo che i dottori hanno scoperto sul corpicino della vittima numerose lesioni. Secondo quanto si ...

Napoli - donna di 33 anni Uccisa a colpi di pistola dal marito : l'uomo si è costituito : A Melito, in provincia di Napoli, una giovane donna di 33 anni, Norina Matuozzo, è stata brutalmente uccisa dal marito. L'omicidio si è consumato nell'abitazione coniugale, in via Papa Giovanni XXIII, nel circondario nord di Napoli, nei pressi di Scampia e Secondigliano. Il 112 è stato allertato da alcuni vicini di casa, i quali hanno udito dei rumori simili a degli spari provenire dall'appartamento al quinto piano dell'edificio. L'assassino ...

Melito di Napoli. Uccisa Norina Matuozzo : delitto passionale in via Papa Giovanni XXIII : I Carabinieri di Melito di Napoli sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII a seguito della segnalazione di colpi d’arma

Salerno - Rosaria Uccisa da un tumore : aveva solo 41 anni : L'ennesima tragedia causata da quella che è considerata oramai la malattia del secolo. Il tumore, infatti, si è portato via la quarantunenne Rosaria De Filippo, una giovane donna residente nel piccolo comune di Sarno, in provincia di Salerno. Nonostante i suoi tentativi di combattere contro il brutto male, infatti, alla fine non le ha lasciato scampo e si è dovuta inesorabilmente arrendere. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, ...

Ex concorrente del Grande Fratello Natacha Jaitt morta a 42 anni : «Trovata nuda e con droga in corpo». Temeva di essere Uccisa : La modella e attrice argentina Natacha Jaitt, divenuta popolare in Spagna come concorrente del Grande Fratello, è stata trovata morta nelle prime ore di sabato a nord di Buenos Aires. Il corpo di Jaitt, di 42 anni, era nudo su un letto in una località nella località di Benavideo. Sulla sua morte aleggia un’ombra di mistero. Nei mesi scorsi su Twitter scriveva queste parole: «Non ho intenzione di suicidarmi, non entrerò nel mondo della ...

Nina si accascia e muore 3 anni : Uccisa da colpo al cuore sparato con pistola ad aria compressa : La piccola si è accasciata a terra mentre giocava in bicicletta con la sorella gemella. Si pensava a incidente ma un colpo l'aveva raggiunta al cuore. A sparare sarebbe stato un altro ragazzino che stava giocando nella zona con una pistola da aria compressa.Continua a leggere

Scozia - violentata e Uccisa bimba di sei anni : 16enne rischia l'ergastolo : Una vicenda inquietante quella che si è consumata sull'isola di Bute, nel sud-ovest della Scozia, dove una bambina di appena sei anni, Alesha MacPhail, è stata torturata, picchiata, violentata e infine uccisa dal suo assalitore. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, però, si è arrivati ad una vera e propria svolta sull'episodio verificatosi nel luglio scorso, perché l'Alta corte di Glasgow ha riconosciuto colpevole un adolescente. Un ...

Iolanda - Uccisa a 10 anni da un tumore. La mamma : “Non facciamo il funerale - non ci credo più” : Un calvario di undici mesi dai primi segni della terribile malattia. La bimba si è spenta all'ospedale di Padova La mamma: "Non auguro a nessuna mamma di vedere la propria bambina gridare dai dolori lancinanti. Non facciamo il funerale, non ci credo più"Continua a leggere

Tiene il corpo della sorella in freezer per 19 anni : arrestata - è sospettata di averla Uccisa : La donna croata sospettata di aver ucciso la sorella e di aver tenuto nascosto in casa il suo corpo per diciannove anni congelato in un freezer, è stata arrestata e rimarrà in custodia cautelare per ...

Agrigento - la piccola di 3 anni travolta da tv e Uccisa : mamma condannata per omicidio colposo : Per l'accusa la donna non avrebbe controllato la piccola allontanandosi in un'altra stanza. La tragedia in casa dei nonni dove la piccola Grace Gattabuia stava tentando di accendere la tv, un vecchio televisore a tubo catodico molto grande e ingombrante, che però le è finito addosso schiacciandola.Continua a leggere

Bruna Bovino - chi l'ha Uccisa?/ A cinque anni dal delitto - omicida ancora in libertà : Bruna Bovino è stata uccisa a dicembre del 2013, e a più di cinque anni dal suo delitto non è ancora stato trovato l'assassino: le ultime notizie