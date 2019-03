Skunk Anansie a Napoli | unico concerto al Sud Italia

Skunk Anansie : con un disco live si festeggiano i 25 anni di storia della band : 'La musica inglese è sempre più borghese, all'establishment non piace la musica politica, infatti non piacevamo neanche noi - aggiunge Skin - Oggi mi fa tristezza pensare che brani come ' Yes It's ...

Gli Skunk Anansie insieme da 25 anni : 'Festeggeremo con un album live' : Intanto via a concerti in Italia a luglio. Quattro le date: Torino, Legnano, Bologna e Roma. Skin: 'Il disco sarà diverso dal passato'

Gli Skunk Anansie festeggiano 25 anni : l'album dal vivo "25Live@25" - i concerti in Italia in luglio - la politica " INTERVISTA : Trump ha ridato energia alla destra in tutto il mondo che ora usa l'immigrazione per impaurire le persone. La destra usa la violenza, le menzogne e la paura per governare, la sinistra non può fare lo ...