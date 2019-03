Salvini: "Su Tav vado fino in fondo"

"Di Maio ribadisce no a Tav?Vediamo chi ha la testa più dura, io sono cocciuto e sono pronto ad andarein". Così il ministro dell'Internoa "Dritto e rovescio" su Rete4. Il governo cadrà? "Farò di tutto affinché non accada", ha risposto. A meno che i 'no' diventino troppi, conto di continuare con questa formazione". Il treno ad alta velocità "va fatto,nessuno mi farà cambiare idea". Ma per Di Maio "i bandi devono essere sospesi proprio perché si sta ridiscutendo l'opera, come previsto dal contratto".(Di giovedì 7 marzo 2019)

