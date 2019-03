Reddito di cittadinanza | cambio residenza e falsi divorzi esclusi

termometropolitico

(Di giovedì 7 marzo 2019)diFalse residenze eperdiIldiè una misura di contrasto alla povertà e per favorire il reinserimento lavorativo fortemente voluta dal Governo Conte. Chi ha scritto il testo, prevedendone le condizioni, ha inserito da subito norme per evitare che a beneficiarne possano essere i soliti furbetti, specializzati nello sfruttare le opportunità messe a disposizione dallo Stato per andare incontro a chi ha davvero bisogno di un aiuto.di, periodo massimo 18 mesi Già le slide di presentazione, illustrate dal Governo, per far conoscere la misura deldiparlano di norme antidivano. Precisamente è scritto: “Nessuno potrà restare sul divano. Tutti coloro che sono in grado di lavorare dovranno attivarsi stipulando il patto per il ...

