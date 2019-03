“Non ci sono più migranti”, Comune e Prefettura chiudono centro di accoglienza di Lucca

(Di giovedì 7 marzo 2019) Dopo anni intensi caratterizzati da una situazione emergenziale perenne, ildiper migranti dichiude per mancanza di ospiti. Ad annunciarlostatispiegando che dopo la partenza degli ultimi richiedenti asilo, avvenuta in settimana, è stato possibile chiudere l'intera struttura di via delle Tagliate visto che nel frattempo nessun altro migrante è arrivato. "Laha potuto assolvere il proprio compito didel considerevole numero di migranti transitato sul territorio provinciale grazie anche all’hub provinciale, gestito con elevata professionalità dalla la Croce Rossa Italiana" ha dichiarato il prefetto Maria Laura Simonetti, aggiungendo: "La drastica riduzione degli sbarchi ha ora consentito di raggiungere l’obbiettivo che ho perseguito fin dal mio insediamento ovvero ridimensionare ildelle Tagliate fino ad arrivare al completo svuotamento e quindi alla chiusura, come richiesto dal".Come sottolinea il sindaco, però, la chiusura è stata possibile soprattutto grazie al "cosiddetto ‘modello toscano' con piccoli gruppi di migranti distribuiti in modo uniforme sul territorio, seguiti da referenti qualificati". "Questo resta l'unico metodo disostenibile che anche ildiha seguito" ha sottolineato il primo cittadino, ricordando che "la costante collaborazione frae Croce Rossa con il personale specializzato sull', ha consentito di superare le difficoltà di gestione dei flussi migratori e di giungere a questo risultato significativo”."Un ringraziamento va agli altri sindaci della provincia che ospitano tuttora Cas, per il determinante contributo che ha consentito di gestire il fenomeno, evitando turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica” ha ammesso anche il Prefetto, ricordando che sul territorio provinciale sparsi tra i 95 “Centri diStraordinaria" attualmentepresenti e alloggiati 894 richiedenti asilo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...