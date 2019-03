Juve | CR7 chiede un cambio in attacco ad Allegri

Juventus-Udinese probabili formazioni : rivoluzione Allegri - fuori anche CR7 : JUVENTUS UDINESE probabili FORMAZIONE- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Udinese, match valido per la 27^ giornata di Serie A. Come sottolineato da Allegri in conferenza stampa, domani sarà tempi di totale rivoluzione. In porta spazio per Szczensy, fuori Perin. In difesa confermata la doppia assenza Bonucci e […] More

Juve - il problema è fisico. Ecco il video dove Cr7 lo spiega ad Allegri : Juventus , abbiamo un problema. Sembra incredibile a dirsi, visto che con il successo di domenica sera contro il Napoli la squadra di Massimiliano Allegri si è virtualmente cucita al petto l'ottavo ...

Mercato Juventus - incontro tra Paratici e Mendes per il nuovo CR7 : Mercato Juventus – La Juventus guarda al futuro, all’interno di un efficace “amicizia” di Mercato col procuratore Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è Joao Felix, centrocampista offensivo o seconda punta classe 1999 del Benfica, per il quale c’è stato un incontro a Torino con il suo agente e il […] More

Notizie Juve - CR7 abbandonato dalla squadra : “Mai visto così nervoso” : Notizie Juve – La partita di ieri tra Napoli e Juventus ha dimostrato tutto ciò che stava emergendo fuori nell’ultimo mese. A partire dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta fino a ieri, si è vista una Juve discontinua e senza una chiara identità. Anche un fuoriclasse come Ronaldo, ridotto a rincorrere gli avversari senza […] More

Juventus - Agnelli : "Montero il mio preferito. E quella rovesciata di CR7..." : Sono giorni importanti in casa Juventus, alla vigilia dello scontro al vertice contro il Napoli e a pochi giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions con l'Atletico. Il presidente ...

Ancelotti pronto al big match Napoli-Juve : “non sono imbattibili - un piacere ritrovare CR7” : Carlo Ancelotti ritiene la Juventus battibile dal suo Napoli, nonostante la presenza in campo del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo “Nessuno è imbattibile, ha tante qualità, esperienza, fisicità, noi dobbiamo indirizzarla sotto il profilo del gioco e dell’intensità“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia del big match contro la Juventus al San Paolo. “E’ una partita di ...

Napoli-Juventus probabili formazioni - Dybala al fianco di CR7 e Mandzukic : Napoli-Juventus probabili formazioni – Domani sera, da Napoli-Juventus, super-posticipo della 26a giornata, uscirà un verdetto importante per la lotta al titolo: qualora i bianconeri uscissero indenni dal San Paolo i preparativi per l’ottavo tricolore consecutivo potrebbero iniziare, in caso di sconfitta. Invece, prima ancora che pensare all’eventuale rimonta degli azzurri, la preoccupazione crescerebbe in vista […] More

Napoli-Juventus - Allan : “Partita importante! CR7? Non solo lui…” : Napoli-Juventus – La sfida del San Paolo sarà un ottimo banco di prova in vista dell’Atletico. Da Napoli arrivano le prime dichiarazioni sul match. Allan, centrocampista del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss in vista della sfida con la Juve Napoli-Juventus, parla Allan “E’ una settimana un po’ particolare, più per la gente fuori che per […] More

Juventus - merchandising in crescita (+81%) con CR7 : Effetto Cristiano Ronaldo – Nel primo semestre dell’esercizio 2018-2019 i «ricavi da vendite di prodotti e licenze» della Juventus sono stati pari a 26,51 milioni di euro, in crescita di circa l’81% rispetto ai 14,65 milioni del primo semestre 2017-2018. Si tratta di circa 11,86 milioni di ricavi in più dalla vendita di merchadinsing e licenze […] L'articolo Juventus, merchandising in crescita (+81%) con CR7 è stato ...

Napoli-Juventus - Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 : NAPOLI JUVENTUS, Allegri parla sabato – Con molta probabilità non sarà una gara che metterà in gioco lo Scudetto, come fu nella passata stagione, ma Napoli-Juventus è sempre una partita a parte. Sicuramente la sfida che sotto al Vesuvio attendono di più nel corso del campionato, sicuramente la sfida con un valore che va oltre […] L'articolo Napoli-Juventus, Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 proviene da Serie A News Calcio - ...