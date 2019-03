Il video che mostra l’orso polare che muore di fame a causa del cambiamento climatico

video shock sui delfini dal Giappone : anche loro hanno istinti suicidi? : Potrebbe trattarsi di un istinto suicida Un fermo immagine estrapolato dal Video Un Video girato nell'acquario Giapponese Umi Kirara Aquarium sta facendo il giro del mondo e sta impressionando ...

Moto – Una rissa davvero insolita in pista tra piloti : l’esilarante video che sta diventando virale : Incredibile rissa tra piloti in Costa Rica: il VIDEO che sta diventando virale davvero incredibile quanto accaduto in una prova di Superbike: da diverse ore sta facendo il giro del web un VIDEO che sta piano piano diventando virale. Si tratta di un incidente alquanto insolito e folle: un pilota è finito ‘passeggero’ di un suo avversario, mentre la sua Moto ha proseguito a viaggiare da sola. Ma non è finita qui: il pilota ...

DIRETTA PAGANESE CASERTANA/ Streaming video e tv : precedenti a favore dei falchetti : DIRETTA PAGANESE CASERTANA Streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live della partita di Serie C, 32giornata girone C.

video Simone Biles cade di faccia al corpo libero - Ellie Black imita Stick It : che show al Superstars of Gymnastics : Grande spettacolo al Superstars of Gymnastics, maxi evento di ginnastica artistica che si è tenuto ieri sera alla O2 Arena di Londra. Nella capitale britannica abbiamo assistito a uno spettacolo che ha esaltato al massimo la Polvere di Magnesio, un Galà moderno e molto televisivo che ha regalato emozioni e tanto divertimento. Simone Biles era presente nelle vesti di giudice e di atleta partecipante, la Campionessa Olimpica e del Mondo si è ...

Angelina Michelle è Madre Natura/ video - dopo Ciao Darwin torna liscia : 'bellissima' : Angelina Michelle è la modella di origini francesi a vestire i panni della nuova Madre Natura di Ciao Darwin 8: "Un'esperienza indimenticabile"

Gol Paquetà - il milanista continua ad incantare : in rete anche con il Brasile [video] : GOL PAQUETA’ – In campo non solo le Nazionali per le qualificazione a Euro 2020 ma anche per Amichevoli, in particolar modo la più importante mette di fronte Brasile e Panama. Si sono messi in mostra diversi calciatori del Milan, in rete Piatek e Calhanoglu, adesso è stato il turno di Paquetà, i rossoneri hanno messo a segno un grande colpo di mercato, il brasiliano è stato sempre uno dei più positivi ed autore di grandi ...

Var - una novità che qualcuno ha preso troppo sul serio [video] : Il Var è stata una novità per tutti. C’è chi è d’accordo con l’uso della tecnologia e chi, invece, continua ad essere perplesso, ritenendo che il calcio venga rovinato da questo strumento. Da qualunque parte stia la verità, è innegabile che l’introduzione del Var abbia rivoluzionato questo sport. Ma c’è chi rischia di aver preso troppo sul serio l’utilizzo di questo mezzo, come dimostra il VIDEO in ...

video Nathan Chen trionfa ai Mondiali di pattinaggio - riviviamo il free program del fuoriclasse americano : Nathan Chen si è confermato Campione del Mondo di pattinaggio artistico, la statunitense ha dominato il programma libero dopo l’apoteosi dell’altro ieri nello short program e ha così conquistato la medaglia d’oro con pieno merito. L’americano ha brillato sul ghiaccio di Saitama e ha messo d’accordo tutti con la sua classe innata da vero fuoriclasse, riuscendo così a battere Hanyu che non è riuscito a rimontare. Di ...

Come si vota Elezioni Basilicata 2019/ video - Regionali : scheda - preferenze e liste : Come si vota alle Elezioni Regionali Basilicata 2019: Video e scheda elettorale, i candidati e le liste per il voto lucano. Non è ammesso il voto disgiunto

video Milano-Panathinaikos 83-95 - Highlights e sintesi Eurolega. Uno stop interno che rischia di essere pesantissimo : L’Olimpia Milano perde una ghiotta occasione e deve rinviare il passo decisivo verso i play-off di Eurolega: la compagine meneghina perde in casa contro i greci del Panathinaikos per 83-95. Di seguito le immagini salienti della gara che ha visto la sconfitta della squadra di Pianigiani. GLI Highlights DI Milano-Panathinaikos 83-95 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Giuseppe Povia/ video - le polemiche non l'hanno mai abbandonato - Ciao Darwin 2019 - : Giuseppe Povia sarà ospite di Ciao Darwin 2019 - Terre desolate con la compagnia del Family Day. Contro di lui Vladimir Luxuria.

DIRETTA/ Genoa Berekum Chelsea - risultato 0-1 - streaming video : Bianchi sblocca al 25 : DIRETTA Genoa Berekum Chelsea: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 22 marzo e valida per i quarti di finale della Viareggio Cup 2019.

DIRETTA/ Milan Chiasso - risultato 2-0 - streaming video e tv : Diavolo ok - amichevole - : DIRETTA Milan Chiasso streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell'amichevole con i ticinesi per i rossoneri a Milanello.

Diretta/ Milan Chiasso - risultato 0-0 - streaming video e tv : Caldara c'è - amichevole - : Diretta Milan Chiasso streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell'amichevole con i ticinesi per i rossoneri a Milanello.