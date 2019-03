Ferentino Appalti presso il cimitero 5 arresti

laprimapagina

(Di giovedì 7 marzo 2019) Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Camorra, appalti per cimitero Ferentino nel Frusinate: 5 arresti #tivoli - zazoomnews : Camorra appalti per cimitero Ferentino: 5 arresti - #Camorra #appalti #cimitero - UnioneSarda : #Frosinone #camorra #tangenti per gli #appalti al cimitero di #Ferentino - cinque #arresti -