Compagnia cinese Huawei fa causa al governo americano per le accuse di spionaggio

La Compagnia cinese NetEase collaborerà con Quantic Dream nello sviluppo di nuovi titoli : La compagnia cinese NetEase è da poco entrata in Quantic Dream come azionista di minoranza al fine di investire per "lo sviluppo e la creazione di nuovi giochi di prossima generazione." Per chi non la conoscesse, Quantic Dream è la compagnia francese creatrice di Heavy Rain, Detroid: Become Human, Beyond Two Souls e Fahrenheit.Come riporta Polygon, NetEase non è nuova a questo tipo di manovre, in effetti l'anno scorso investì 100 milioni di ...