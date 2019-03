Uomini e Donne | Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? Il gossip

Uomini e Donne : Teresa e Andrea si starebbero frequentando : si seguono su Instagram : Quella di Teresa Langella è stata una delle scelte più inaspettate di Uomini e Donne, soprattutto per il finale, diverso di quello da favola che ci si aspettava. Come ormai tutti sapranno, la ragazza è stata rifiutata da Andrea Dal Corso. Ora però ci sono voci su una loro frequentazione, voci sempre più insistenti e che si basano, come ormai di consueto, su indizi social. Andrea Dal Corso e Teresa Langella: potrebbe esserci stato un ...

Uomini e Donne - anticipazioni : NATALIA PARAGONI torna a corteggiare ANDREA ZELLETTA : Ora che Ivan Gonzalez ha scelto Sonia Pattarino, NATALIA PARAGONI è libera di viversi al 100% il suo rapporto con il nuovo tronista ANDREA ZELLETTA; nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne successive all’epilogo del bel spagnolo, la corteggiatrice è infatti nuovamente apparsa nel dating show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è successo attraverso il nostro post di anticipazioni… Come prima cosa, è giusto ...

Uomini e Donne - Giordano Mazzocchi su Luigi : “Io non lo conosco” : Luigi Mastroianni in discoteca con Giordano Mazzocchi e Irene Capuano Una serata all’insegna del divertimento quella appena trascorsa per Giordano Mazzocchi, Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno stretto amicizia lo scorso anno, durante l’esperienza da corteggiatori. Poche ore fa i due ragazzi hanno avuto uno scambio di battute in un locale. Nessuna lite tra Luigi Mastroianni e Giordano ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta picchiata : "Mi hanno rotto un timpano" : Le anticipazioni sulla puntata del 6 marzo 2019 di Uomini e Donne svelano che Pamela Barretta si lascerà andare ad una dichiarazione choc sul suo passato.La dama di origini pugliesi, che sta intrattenendo una relazione con Stefano Torrese, aveva già lasciato intendere di aver avuto un compagno che l"aveva riempita di bugie durante la loro relazione. E" questo, infatti, uno dei motivi che portano la Barretta a non fidarsi completamente degli ...

Pamela Barretta - gelo a Uomini e Donne : 'Mi ha rotto un timpano con un pugno' : Nel pomeriggio di oggi mercoledì 6 marzo andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over: le anticipazioni parlano di un'unica indiscussa protagonista , Pamela Barretta . La ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 6 marzo 2019 : Pamela smaschera Stefano! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over accadono degli episodi sconvolgenti! Rocco è indignato con Gemma, mentre Pamela scopre che Stefano non è single come dice di essere! Uomini e Donne: Gemma Galgani fa infuriare Rocco Fredella il quale mosso dalla gelosia, chiude la conoscenza! Al centro della scena, c’è ancora la storica dama di Uomini e Donne Over, Gemma Galgani. La torinese sta frequentando telefonicamente Giorgio. Rocco però ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida viene rifiutata da Michele : Ida Platano ci prova con Michele a Uomini e Donne? Non c’è pace per i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Il segmento senior della trasmissione di Maria De Filippi continuerà a mostrare storie d’amore tormentate, incomprensioni e voglia di ricominciare. I triangoli sentimentali diventeranno quadrilateri nel programma condotto da Maria De Filippi che oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, mostrerà l’ultima parte ...

Uomini e donne : segnali di riavvicinamento tra Dal Corso e Teresa - lui la segue su IG : Il trono di Teresa Langella a Uomini e donne continua a far discutere, nonostante si sia definitivamente concluso lo sCorso 15 febbraio dopo il 'no' di Andrea Dal Corso. Tale risposta ha scatenato una pioggia di critiche tra i fan del programma che si sono schierati nella quasi totalità a favore della tronista. A non risultare gradito non è stato il rifiuto in sé quanto piuttosto il fatto che lui non abbia dato una spiegazione alla diretta ...

Anticipazioni Uomini e Donne over : la Galgani avrebbe rifiutato la proposta di Fredella : L'evoluzione del rapporto tra Gemma Galgani e Rocco Fredella continua a stuzzicare la curiosità dei telespettatori del Trono over di Uomini e Donne. Dama e cavaliere si frequentano ormai da diversi mesi, ma la loro conoscenza procede tra alti e bassi con litigi plateali e successive riappacificazioni. La torinese ha più volte dichiarato di non voler correre troppo, rifiutando di aprire le porte di casa sua al piastrellista. I continui dubbi ...

Anticipazioni Uomini e donne del 6 marzo : Gemma rivede Giorgio ma Rocco sbotta : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne: questo pomeriggio, mercoledì 6 marzo, andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over, così come testimoniano le prime Anticipazioni che sono state postate sui canali social della trasmissione di Maria De Filippi. Al centro della trasmissione, infatti, ci sarà nuovamente la dama torinese Gemma Galgani, che in queste ultime settimane è stata protagonista di accesi dibattiti in studio ...

Anticipazioni Uomini e donne - trono classico : Andrea riprende Natalia - ospiti Ivan e Luigi : L'ultima registrazione dedicata al trono classico di Uomini e donne, che si è tenuta il 3 marzo, ha confermato le aspettative della vigilia, ovvero il ritorno di Natalia Paragoni nel programma per corteggiare Andrea Zelletta. Quest'ultimo aveva raggiunto la ragazza nella villa durante il weekend dedicato a Ivan Gonzalez: successivamente era stato proprio il tronista spagnolo a lasciare libera la sua corteggiatrice. Da questo punto è partita ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi sulla scelta : "Avevo già una piccola preferenza per Claudia" : Amatissimi dal pubblico di Uomini e Donne - La scelta, andato in onda per due venerdì su Canale 5 in prime time, Lorenzo Riccardi ha voluto commentare la sua decisione di avere Claudia Dionigi come compagna di vita al magazine del programma: Per tutta la durata della villa mi sono domandato come mi sarei comportato io se fossi stato al posto delle ragazze. La risposta che mi sono dato è stata che avrei fatto nello stesso identico modo di ...